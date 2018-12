Ausgegrabene Geschichtszeugnisse sind immer ein Thema für die überregionale Presse, oft für die großen Magazine: Die Himmelsscheibe von Nebra in Sachsen Anhalt schaffte es auf den Titel des Spiegel, die älteste ausgegrabene Flöte bei Schelklingen in Schwaben vermeldeten bundesweit dutzende Medien, und den ältesten ausgebuddelten Kaugummi bei Altscherbitz in West-Sachsen machte die Bild-Zeitung zur Schlagzeile. Eine ebenso wenig bekannte Ortschaft in der Uckermark schaffte es dann im Jahr 2014 mit einem Fund in die Schlagzeilen: In Groß Fredenwalde machten Archäologen das älteste Grab Norddeutschlands aus.