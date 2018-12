In Sachen Hochhäuser rangiert Berlin eher im gemütlichen Mittelfeld. Allerdings fing die Stadt schon in den 1870ern an, hoch zu bauen. Damals entstand auch der Wasserturm auf dem Prenzlauer Berg: 44 Meter hoch und damit ältestes Hochhaus der Stadt.

Berlins aktuell höchstes Haus sind die Treptowers mit 125 Metern. Diese Höhe ist ganz ordentlich aber in den deutschen Bestsellerlisten mit Höhenrang 34 nur ein hinterer Platz. Abgesehen von einem Bau in der Kategorie "Turm", also dem Fernsehturm, setzt Berlin in Sachen Hochhäuser schon immer eher auf Gemütlichkeit und Mittelmaß. Und genau dafür steht auch das älteste Hochhaus der Stadt: der Wasserturm Prenzlauer Berg.

Er ist 44 Meter recht ordentlich hoch, war aber trotzdem auch kein weltweiter oder deutscher Hochhausmeilenstein, als der Turm in den 1870ern entstand. Trotz dieser nur moderaten Höhe ist er ein echter Hingucker: umgeben von moderat gepflegtem Stadtgrün und noch klassisch gemauert. Ein solides Stück Berliner Stadtgeschichte.