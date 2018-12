Zentrale Behandlungsweise in Bad Freienwalde ist die Moorbehandlung, also Bäder und Packungen mit guter alter Torferde aus einem nahen Moor, die hier nackten Menschen aufgetragen wird, um die Drüsen und Nerven in Schwung zu bringen. Mit dieser Erde geht es hier dem Rheuma und der Osteoporose an den Kragen. Alte Erde für das Frischegefühl.

"Hübsches Wort für hübschen Ort" ist der 2019er Kalender überschrieben, den die Stadt Bad Freienwalde aktuell bewirbt und der - natürlich – den guten alten Fontane zitiert und seine Verbindung zur Stadt abbildet, denn in Bad Freienwalde lebte einst Theodor Fontanes Vater viele Jahrzehnte bis zu seinem Tod. Hohe Worte vom alten Dichter.