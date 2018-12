Alle fünf bis zehn Jahre kommt ein Minister oder ein hoher Beamter vorbei, es werden Reden gehalten und es gibt ordentlich was zu Essen. Gefeiert wird dann eine runde Zahl. Wriezens Feuerwehr wurde am 15. September 1855 gegründet, begeht in diesem Jahr ihren 178. und ist damit so alt wie keine Feuerwehr in Brandenburg.