"Hier sehen sie den ältesten Ziehbrunnen Berlins ", sagt der Stadtführer beim Gang durch Spandau und spätestens bei "sehen", sind alle eingeschlafen. Was soll man an einem Brunnen sehen, aus dem man noch nicht einmal Wasser holen kann , weil er wohl sonst das Historische verlieren würde, das ihm innewohnt?

Ist ein Stadtführer also auch nur ein bisschen pfiffig, erzählt er irgendwas von Symbolik und lässt ein paar Korken knallen, indem er von Brunnenskandalen in der Stadt berichtet. Also zum Beispiel von einem Betrunkenen, der vor der Spielbank am Potsdamer Platz ins Brunnenbecken fährt (2006), vom jahrelangen Dahinbröckeln des Pamukkale-Brunnens in Kreuzberg (2000er Jahre), von dem erschossenen Mann im Neptunbrunnen (2013), vom abgerissenen Eternit-Brunnen am Rathaus Neukölln, von den geklauten Schieferplatten aus dem Brunnen vor dem Zoo-Aquarium (2013) oder vom sehr aktuellen Ärger um die Reparatur des Brunnens am FEZ in der Wuhlheide.

Insgesamt gibt es auf dem Territorium des heutigen Berlins rund 500 Brunnen, die Straßen und Plätze zieren oder einfach nur da sind. Die ganz ursprünglichen sind die Hofbrunnen, wo aus einem tiefen Loch, das bis runter zum Grundwasserspiegel reicht, Wasser hochbefördert wird - gezogen mit einer Seilwinde. Die meisten Brunnen heute aber sind Zierbrunnen, wo also zum Schickaussehen das Wasser mit Druck hochsprudelt und sich eine Fontäne bildet. Da sieht man verträumt hin oder macht im Sommer das Wasser mit nackten Füßen ungenießbar.

Dann sind da noch die Brunnen mit einer Figur, aus der oder um die das Wasser irgendwie rumsprudelt. Und natürlich sind da noch die Wasserfälle, wo das hochgepumpte Wasser an einer Fläche runterläuft. All das gibt es in Berlin. Und zwar reichlich.