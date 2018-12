Bild: rbb/Marcus Behrendt

Adventskalender - 15. Tür: Als sich Radfahrer noch über Kopfsteinpflaster freuten

15.12.18 | 07:25 Uhr

Poller und grüne oder rote Streifen aus zweikomponentiger Rollplastik - das braucht ein Radweg, wenn er modern sein will. Früher war das anders. Aber "früher" ist vorbei.

Wenn man etwas Altes entdeckt, glitzert es nur selten. Meistens ist es sogar in einem entsetzlichen Zustand. Man ist dann froh, dass überhaupt noch was übrig ist und wienert so lange dran 'rum, bis es wieder leuchtet. Alle, die dann ein wenig näher kommen, legen den Kopf schräg und flüstern verträumt: Ach, so war das früher?

Was haben wir denn da, das ist doch nicht etwa ein...?

In Zehlendorf ist die Bild-Zeitung vor einigen Monaten dem Verkehrshistoriker Herbert Liman hinterhergeschlichen. Liman war schon länger auf Spurensuche, und in Zehlendorf war er sich dann ganz sicher und diktierte den Bild-Reportern in den Block: "Der Abschnitt in der Claszeile ist das älteste erhaltene Dokument für Radwege in Berlin." Der Reporter machte von sich und diesem Berliner Ur-Radweg ein verwackeltes Foto, rief ein Taxi und raste zurück in die Redaktion, um die Nachricht in die Welt zu schicken. Der Verkehrshistoriker hatte bei seiner Suche noch nicht einmal groß graben müssen. Er fand keine Skelette von Radfahrern und auch keine versteinerte Wegzehrung oder Trinkflaschenscherben. Auch nutzte er keine Luftbilder. Der Radweg war einfach noch da, wurde allerdings nicht als solcher erkannt, weil Radwege heutzutage grün oder rot sind.

Der Bürgersteig blieb, das Rad fuhr auf der Straße

Nach den Forschungen des Historikers wurde der 50 Zentimenter breite Streifen aus drei Pflastersteinen - abgegrenzt durch kleineres Pflaster vom übrigen Fahrweg am Rand der Straße zum Bordstein - bereits 1898 geschaffen. Der ADFC (Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club) dagegen geht nicht ganz so jahrgenau wie Liman vor und gibt an, dass der Radverkehr sich in den Städten wie Berlin zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelte. In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts wurden dann allerdings die Radwege vom Autoverkehr getrennt. Sie kamen an den Rand des Bürgersteigs. Und genau darum ist dieser Weg in der Claszeile dann doch ein bisschen mehr als nur ein abgesetzter Pflasterstreifen: Hier war das Rad noch neben den Fuhrwerken unten auf dem Straßenpflaster unterwegs. Aber eine Gefahr bestand damals wie heute: Wehe, einer hat die Tür der Kutsche einfach so aufgemacht oder ist vom Pferdewagen gesprungen, ohne zu gucken.

