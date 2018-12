Bild: rbb/Marcus Behrendt

Adventskalender - 16. Tür: Alles digital und oben richtig mit Stuck

16.12.18 | 07:25 Uhr

Ein Kino mit einer Fassade und einem Saal, der so schön ist, dass man es hier auch genießt, wenn der Film grottig ist - der Weltspiegel in Cottbus ist ein Schmuckstück, voll historisch und voll modern.

24 spannende Geschichten über das Älteste, was Berlin und Brandenburg zu bieten hat. Alle Türchen auf einen Blick finden Sie hier.

Weihnachten ist gut für die Kinokassen. Es wird früh dunkel, draußen ist es kalt und alle freuen sich auf den großen Gong: Eltern sind bereit, sich die seltsamsten Schinken zusammen mit ihren Kindern anzusehen ("Ja, ich musste wirklich lachen!"), Altstars oder Fast-schon-Stars spielen in tüdeligen Weihnachtsfilmen mit, für die sich selbst Oma und Opa noch nach drei Glühwein auf dem Markt erwärmen können. Und dann sitzen im Parkett auch immer einige Paare, die "ja im Sommer einfach nicht dazu kommen, ins Kino zu gehen".



Der Cottbuser Weltspiegel ist wie geschaffen für Weihnachten im Kino. Das Programm hat all das drauf, was die Leute jetzt brauchen: die aktuellen Mainstream-Hits, Kinderfilme und gleichzeitig auch noch ein bisschen etwas abseits der Blockbuster-Chose. Alle haben Zeit, dieses wunderschöne Haus zu bewundern.

Ein kleines Wunder mit einer wunderschönen Fassade

Das schönste ist seine Geschichte. Es ist ein kleines Wunder, dass es noch steht, dass es draußen fast haargenau so aussieht wie früher und dass es überhaupt noch ein Kino ist. Das alles ist auch noch in der Lausitz passiert, wo es so lange so viel wichtigere Dinge gab, als das abendliche Kinovergnügen.



Der Weltspiegel ist ein Eckhaus mit einer runden, konvexen Fassade, einer restaurierten Jugendstil-Treppe zum Rang und im großen Saal mit einer Kassettendecke, die jeden Rathauschef neidisch macht. Ein Schmuckstück, entstanden 1911 und als Kino eröffnet am 4. Oktober im selben Jahr. Seit diesen frühen Tagen ist das Haus mit kleinen und großen Unterbrechungen auch ein Kino, und immer auch mit diesem Namen: Weltspiegel.

Großes Kino statt großer Markt

Der Glücksfall dieses Kinos ist all das, was hier nicht passierte: Den 2. Weltkrieg hat das Haus weitgehend unbeschadet überstanden, im Osten ist das Haus nicht völlig verfallen und in der Nachwendezeit ist der Weltspiegel nicht abgerissen worden und wurde auch nicht durch einen NKD-Markt ersetzt. Zwar wechselten die Betreiber und für einige Jahre öffnete das Kino in den 2000er Jahre auch immer nur zum Filmfest im November, aber es blieb ein Kino und 2010 begann die Sanierung und die Erweiterung mit zwei weiteren Sälen und einem neuen kleinen Cafe. Knapp 800 Besucher fasste der große Saal vor rund 100 Jahren bei seiner Eröffnung, knapp 200 davon im Rang. Jetzt sind es ein paar Dutzend weniger. Zwar wurden im Laufe der Jahre die Inneneinrichtung, also Stühle, Teppiche und Lampen verändert, doch mit der Sanierung versuchte man dem Saal wieder sein historischen Aussehen zu verschaffen: Parkett, Kassettendecke und Stuck und eine wunderschön geschwungene Ballustrade rund um den Rang. Die Projektion ist digital und der Ton noch digitaler. Ein Schmuckstück.



Der Weltspiegel ist für die Filmfans in der Stadt genau das, was für die Bummler und Einkäufer in Cottbus die Sprem ist, die Spremberger Straße: Man muss schon öfter mal nachsehen, ob alles noch beim Alten ist, denn nur dann ist klar, dass es auch läuft.

Sehr historisch und sehr modern: Die Fassade und der Hauptsaal saniert, im Kino aber gibt es mehrere neue digital aufgerüstet neue Säle. Bild: Imago / Rainer Weisflog

Übersichtskarten imago/Ina Peek - Hier finden Sie die Weihnachtsmärkte in Berlin und Brandenburg Glühwein, Zuckermandeln, Kunsthandwerk und Fahrgeschäfte: Es ist Weihnachtsmarktsaison. Doch wo hat ein Markt in Ihrer Nähe auf? rbb|24 zeigt die wichtigsten Weihnachtsmärkte in Berlin und Brandenburg auf interaktiven Karten.