Lothar/Westberlin/Charlottenburg Montag, 17.12.2018 | 08:08 Uhr

Sehr gerne denke ich an die Zeit zurück, wo das „ Tali“ täglich und über ein Jahr lang „ The Rocky Horror Picture Show „ im Programm hatte. Es immer voll war im Kino und der Reisregen an richtiger Stelle aufs Publikum herabkam. Blixa Bargeld war damals noch der Filmvorführer. Manchmal saßen wir hinter der Leinwand auf einem durchgesessenen Sofa und schauten uns den Film verkehrt herum an.