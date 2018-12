Verreisen macht hungrig. Und beten wahrscheinlich auch. Seit 250 Jahren prosperiert am Kloster Lehnin die Klosterbäckerei. Geistliche Geschichte trifft hier auf weltlichen Appetit. So viele Jahre? - Da wird’s einem ganz blümerant.

Die Torte ruhig ein bisschen schnörkelig. Ein Häubchen hier, ein Kirschlein da und in der Mitte auch noch 'n Schisslaweng. In Lehnin verschmilzt alles: die Sprache, die Traditionen und natürlich Wasser, Mehl, Butter, Zucker und Früchte zu Brandenburgs traditionsreichstem Back- und Zuckerzeug . Lehnin war bis ins Mittelalter ein Kloster, dann kamen verschiedene Phasen mit immer mal ein bisschen mehr oder weniger Glauben. Die Lust auf Kuchen, Torte und das täglich Brot aber waren immer da, bekam allerdings vor zwei- bis dreihundert Jahren so den besonderen Hauch. Lehnin ist der Ort mit dem ältesten Bäcker im Land .

Wer Backstein- und Feldsteinmauern liebt, in einem Kreuzgang Gänsehaut hat und das Jahr kennt, in dem die Frau Ottos I., Edgith, gestorben ist, ist hier richtig. 1180 wurde das Kloster gegründet, in einer Zeit, als Brandenburg noch gar nicht so richtig Brandenburg war und in weiten Teilen immer die Slawen das Sagen hatten.

Lehnin allerdings wurde dann zu einer Basisstation der christlichen Missionierung und zur Zentralstelle wirtschaftlicher und finanzieller Prosperität des Ordens: Länder, Seen und Fischereirechte gehörten dem Orden und sogar ganze Siedlungen und Dörfer. Doch das änderte sich mit Kurfürst Joachims II. Bekenntnis zu Luther. 1540 wurde das Kloster aufgelöst und die Besitztümer in der Folge säkularisiert. Das Kloster wurden über die Jahrhunderte umgebaut, geplündert, niedergebrannt und als Residenz und dann als Stift der Evangelischen Landeskirche wiederbelebt.