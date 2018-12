Im Archäologischen Museum in Brandenburg an der Havel sorgt ein Tragenetz für Begeisterung - zumindest unter Archäologen, denn sie konnten messen, aus welcher Zeit das Netz stammt: Mesolithikum.

Mit einem Beutel in die Geschichtsbücher eingehen – Brandenburg ist das Land der besonderen Vorkommnisse. 10.000 Jahre alt ist ein Tragenetz , das im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg unter einer Glasvitrine in einem Sandhaufen steckt. Eigentlich erahnt man nur, dass das ein Tragenetz sein soll, denn man erkennt lediglich ein paar Maschen . Das Ganze sieht eher nach einer alten Strumpfhose im Ostseesand aus, doch nein, das hier ist History. Um auch bei Führungen und besonderen Vorträgen für Klarheit zu sorgen, haben die Wissenschaftler und Museumspädagogen eine Nachbildung dabei, mit deren Hilfe man dann sehen kann: "Siehste wohl, joh, das sieht mir jetzt echt aus wie ein richtiges Tragenetz."

Der Bestwert, der hier in der Vitrine zu bestaunen ist, ist auch nicht lokal begrenzt: Nach Angaben der Wissenschaftler gibt es in Berlin kein älteres Netz, auch deutschlandweit sucht man danach vergeblich, vielleicht noch im Nahen Osten, in Palästina, könnte es eventuell sein, dass einige solcher Funde ähnlich alt seien, aber nach derzeitigem Stand ist das Netz hier das älteste der Welt.

Gefunden wurde das Netz im Havelland, in Friesack. Dicht bei der Fundstelle fand man auch historische Fischspeere aus dieser Zeit. Diese Gleichzeitigkeit und die genaue Untersuchung der Maschen ergab für die Wissenschaftler: Die Speere waren für die Fischjagd und das Netz aus Weidenbast für den Heimtransport der Beute. "Schlaufenweite 1,5 bis 2 Zentimeter, Länge des Fragments: ca. 40 Zentimeter", schreibt die Märkische Oderzeitung. Die besondere Erkenntnis des Fundes besteht darin - wie die Wissenschaftler betonen - dass die Menschen es bereits damals recht kunstvoll verstanden, zu knüpfen.