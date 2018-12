500 Jahre Apothekertradition – damit wirbt die Raths-Apotheke in Brandenburg an der Havel. Heilende Salben, schmerzlindernde Mittel und bei Husten ein atemraubendes Bonbon kriegt hier jeder.

Die Apothekerzeitung ist in diesen Tagen dann ebenfalls ganz aktuell und beschreibt eine kleine, sehr spezielle Debatte im Kreise der theologisch forschenden Apotheker: Welches Bild ist wohl das rechte: Christus als Arzt oder Christus als Apotheker? Weniger geistlich - und biblisch wohl schon gar nicht – sieht sich die Raths-Apotheke in Brandenburg an der Havel: Benannt nach der weltlichen Verwaltung der Gemeinde, also dem Rath . Möglicherweise bewusst eventuell der seelsorgerischen Ursprünge beschreibt die heutige Raths-Apothekersfamilie es als ihre Aufgabe, dass "der Mensch mit seinen Sorgen und Nöten" bei ihnen im Mittelpunkt stehe - seit mehr als 500 Jahren bereits, also seit der Gründung 1517 .

Je näher die Heilige Nacht kommt, umso bibelfester wird der Bürger. Weihnachtsgeschichte und Erlöserfilme überall, aus den Boxen in den Verkaufszentren schallen die Weihnachtslieder und jeder kennt in dieser Zeit sogar die Namen der Sonntage des Kirchenjahres. Zumindest der ersten vier.

Die große Berufsgeschichte des Apothekerwesens führt die Trennung der Humanmedizin und der Arzneiwissenschaft auf das 13. Jahrhundert zurück. Ein bisschen jünger aber trotzdem recht umfangreich ist die Geschichte der Raths-Apotheke. Sie erzählt von kleinen und großen Streiteren um das Geschäft, von den überstandenen Härten des 30jährigen Krieges, von den Eitelkeiten der Kontrolleure im Mittelalter und den Mitteln, sie bei Laune zu halten und von den ganz verschiedenen fürstlichen und staatlichen Reglementierungen bis hinein in die Neuzeit und die Zeit der DDR. 500 Jahre Apothekertradition - so lange gibt es keine andere Apotheke im Land und dazu kommt: immer am gleichen Ort in der Hauptstraße.

Derzeit kämpfen in Brandenburg vor allem die Apotheken im ländlichen Raum um ihren Bestand, denn ein Drittel der Inhaber der rund 580 Apotheken im Land gehen in den kommenden Jahren bis 2025 in Rente, so die Prognose. Apotheker werden gesucht, schon allein, weil die traditionelle Weitergabe des Geschäfts an die Kinder und Enkel nicht mehr so üblich ist.

Brandenburgs Raths-Apotheke hat bereits Apotheker-Nachwuchs in der Familie. Salben, Tabletten, Tinkturen, Bonbons, Pflaster, Tees, Zäpfchen und Sprays stehen hier bereit und gehen auch im Advent raus, wenn die Notfälle an der Tür klingeln. Egal, wer da jetzt genau am Heiligen Abend erscheint, der Apotheker ist schon da.