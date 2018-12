Die rund 840 Meter lange Graspiste in Stölln ist ein Stück Verkehrsgeschichte. Hier übte Flugpionier Lilienthal das Abheben und hier landete in den letzten Wochen der DDR eine russische IL 62, die eigentlich mehr braucht als nur einen Rasen.

Moderner Passagierflugverkehr ist eine hochtechnisierte Massenabfertigung. Der Fluggast steht am Check-in, der Sicherheitskontrolle und dem Boarding mindestens drei Mal in Schlangen und hat vorher im Nahverkehr vielleicht auch die eine oder andere Warteminute verbracht, bis er sitzt und es losgeht.

Zwischendurch kann er - je nach Flughafen - oft nur ein paar verstellte Ansichten vom Flugfeld, der Abfertigung oder vielleicht sogar den landenden Maschinen erhaschen. Wirklich viel zu sehen gibt es meist nicht. Fliegen ist steril und abgeschottet. Die tieferen Blicke in die Abläufe des Flugverkehrs muss man sich also woanders holen, zum Beispiel auf dem ältesten Flugplatz der Welt in Stölln/Rhinow.