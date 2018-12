Gleich mehrere Legenden spinnen sich um das Kreuz, fast alle enden mit dem Tod oder einem Wunder und das Kreuz soll diesen Legenden zufolge dann an den Toten oder an das Wunder erinnern. In einer dieser Legenden steigen mehrere Jungen auf das Dach der Kirche, einer von ihnen fällt hinab, wird aber gerettet, weil sein Gewand den Wind auffängt und er darum sanft und unbeschadet auf den Kirchenvorplatz hinab segelt. Eine schöne Mär, aber wohl auch nur das.

Die von Historikern als am wahrscheinlichsten angenommene Erklärung für das Kreuz ist, dass es wohl ein Sühnekreuz für die Qual ist, die der Propst Nicolaus von Bernau erleiden musste, als er vom Volk erschlagen wurde. Er hatte der Überlieferung zufolge im August 1325 in seiner Predigt für höhere Abgaben an den Päpstlichen Stuhl geworben, für Abgaben also, die viele Mitglieder der Gemeinde ablehnten. Einige von ihnen waren über das Werben und die Schelte des Propstes so erbost, dass dieser wohl in einem anschließenden Handgemenge erschlagen wurde. Die Gemeinde traf der Bann des Papstes, von dem sie sich später teuer frei kaufen musste. Der Propst bekam das wohl ebenfalls päpstlich verordnete Sühnekreuz, auf dem ein ewiges Licht montiert war, wofür die Bohrlöcher eine Erklärung sein könnten.

Der Mord geschah 1325, zehn Jahre später - nach Aufhebung des Banns über die Gemeinde - soll das Kreuz errichtet worden sein. Zunächst allerdings stand das Denkmal Spandauer/Ecke Papenstraße wurde später dann an die Marienkirche verlegt.