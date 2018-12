Bild: Marcus Behrendt

Adventskalender - 23. Tür: Ein Hochbeet noch vor Dr. Schreber

23.12.18 | 06:00 Uhr

Im April wird das Wasser angestellt und im November abgestellt - das sind die Regeln. Berlins Kleingärtner sind in Vereinen organisiert, tauschen untereinander Saatgut und Kombizange und schwören auf die Gemeinschaft. Ein Türchen zu Ehren der ältestens Berliner Parzelle.

Natürlich muss eine richtig alte Kleingartenanlage mit in den Weihnachtskalender. Schon allein, weil die Lagepläne, die an den Vereinsheimen oder den Eingängen hängen, wie Adventskalender aussehen: Jedes Türchen hat eine Nummer und jede Nummer gehört zu einer Parzelle - und in den Parzellen sind natürlich überall kleine Schätze und Schreine zu finden. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts gab es wohl die ersten Weihnachtskalender. Und wann gab es die ersten Kleingartenanlagen? – Die Sehnsucht nach einem Stückchen Grün abseits der schmutzigen und lauten und engen Zivilisation wuchs mit der Industrialisierung und der damit immer kuscheligeren Sieglungslage in den Großstädten. Zur Mitte des 19. Jahrhunderts entstand dann in der damals schon sehr dicht bebauten und in den folgenden Jahrzehnten für viele Jahre wohl am dichtesten besiedelten Großstadt Europas, Leipzig, die erste Kleingartenanlage.

Ein Garten für die Stadtkartoffel

Die Idee zu solch einer Kleingartenanlage stammte zwar nicht direkt vom Orthopäden Dr. Moritz Schreber, doch gehörte er zusammen mit dem Akademiker Carl Ernst Bock und Ernst Innozenz Hauschild zu den Aktivisten, die dieser Idee zum Durchbruch verhalfen. 1865 entstand dann die erste Anlage am Leipziger Johannapark, aus der sich später dann die ersten Leipziger Schrebergärten entwickelten: ein kleines Stück Land mit der Möglichkeit für die geschundenen Industriearbeiterfamilien Licht, Luft und Sonne zu tanken und die Kartoffel und den Rettich zu kultivieren.

Erst "Little Popo" dann "Zur Linde"

Kommen aus Leipzig also die Kleingartenpioniere und waren die Berliner nur die ewigen Nachzügler? – Nein, sagen die Chronisten. In Berlin gab's den Schrebergarten schon bevor Dr. Schreber und seine Mitkämpfer in Leipzig damit anfingen. Die Geschichte der Kolonie "Zur Linde" in der Treptower Kiefholzstrasse reicht bis ins Jahr 1827 zurück (da war Schreber gerade einundzwanzig und noch nicht einmal Doktor). Mit ein bisschen Wühlerei in den Grundbüchern fanden die Chronisten der mittlerweile von einer Bebauung bedrohten Anlage heraus, dass damals der Gärtnermeister Wilhelm Mosisch sieben Familien ein Stück Land seines Gartenbaubetriebs überließ, das dann unter ihnen aufgeteilt, von ihnen bewirtschaftet und von ihnen mit dem reichlich merkwürdigen Namen "Little Popo" benannt wurde. "Klein Popo" oder "Little Popo" war damals der Name einer Siedlung in einem Kolonialgebiet der Deutschen auf dem Territorium des heutigen Togo und Ghana in Westafrika. Später wurde die Anlage "Zur Linde" umbenannt.

Gut für's Klima

Die Kleingärten verbesserten über Jahrzehnte das Stadtklima und die Laune der Leute: ein bisschen privates Grün und nicht weit weg von zuhause. Aber Berlin verändert sich. Immer mehr wollen hierher und alle wollen auch größere Wohnungen.



Die Schreberidee ist noch dazu nichts, womit man Geld verdienen kann: In Berlins Altbau-Wohnungen wirbt der Makler damit, dass das komplett nervtötende Knarren der Dielen doch total authentisch sei und erhöht während des Aussprechens dieser Lüge die Kaltmiete gleich noch mal um einen Euro pro Quadratmeter. Beim Schrebergarten funktioniert Wertsteigerung so nicht. Für das Außenklo hinterm Schuppen und für die lose Dachpappe auf der 80 Jahre alten Hütte gibt’s schwere Abzüge beim Verkauf an den nächsten Pächter. Die Ertragskraft der Beete kann nur erhöht werden durch aufreibende Frühjahrsschufterei auf Knien mit Hand und Hacke und ist keinesfalls davon abhängig, ob die KGA das totale Kiezfeeling hat. Der Schrebergarten braucht Milieuschutz und ein bisschen Feintuning, was die Grill- und Heckenmentalität anbetrifft. Aber die Tomate aus dem Garten in Treptow ist mindestens siebzehnmal köstlicher als das politisch korrekte Früchtchen aus dem Biomarkt. Darum: Hinter dieser Adventskalendertür steckt ein motorisierter Schokospaten nicht einfach nur zum Naschen, sondern zur Verteidigung der Gartensparte. Und jeder sollte sich hier einen nehmen, ein bisschen daran rumschleckern, auf den Geschmack kommen, um dann in Treptow zu helfen beim Vorbereiten des Frühbeets und natürlich auch beim Umgang mit den Investoren. Frohe Weihnachten!

Jubiläum in den 20ern: Die "Kolonie Zur Linde", ehemals "Littel Popo" feiert seinen 40sten. Bild: kgazl.de

