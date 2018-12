Dass es bei diesem 24. Türchen nun um ein Schiff geht, ist kein Zufall: Weihnachten ist in einigen Landesteilen Brandenburgs eine wacklige Angelegenheit in Ufernähe mit ein bisschen Wasser unterm Kiel.

Und wer sich ein bisschen mit der Brandenburger Geografie beschäftigt hat, weiß, dass die Menschen hier in Sachen Seetüchtigkeit so einiges zu bieten haben. Mehr als 3.000 Seen gibt es im Land, einige davon von Menschenhand geschaffen, die meisten aber von der Natur in die Erde gemeißelt. Viele sind vollgelaufene eiszeitliche Ausschürfungen, so einige sind verbunden durch Oder, Havel, Spree und was es da sonst noch so an Flüsschen, Fließen, Kanälen und Bächen gibt.

Alte und ganz alte Produkte und Anlagen der Schifferei muss es also in Brandenburg zuhauf geben. Die Suche nach dem ältesten Hafen aber lief vergeblich, schließlich kann jeder Baum für einen Kutter ein Hafen sein, und diese Bäume hat niemand dokumentiert. Die älteste Schleuse war nicht auszumachen, und auch die älteste Badeanstalt ist nicht erfasst. Dafür aber das älteste Boot: ein Einbaum in Linum, rund 5.000 Jahre alt.