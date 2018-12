…und nehme mit: ein Sextoy, Falschgeld, den alten Brief einer Freundin. Jeden Tag kommen tausende Koffer in Berlin an. Keiner weiß, was sich darin befindet – bis jetzt. Denn wir haben nachgefragt: Was ist das Sonderbarste, das du eingepackt hast? Von Marlene Brey und Ann-Kathrin Jeske