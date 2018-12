Im vergangenen Jahr fuhr unsere Autorin an Weihnachten per Mitfahrgelegenheit zu ihren Eltern. Neben ihr saß der 21-jährige Ahmad Yasin. Damals war er seit fast genau einem Jahr in Deutschland und hatte eine schwierige Zeit hinter sich. Aus dem syrischen Dorf in die deutsche Großstadt. Von der Großfamilie in die Flüchtlingsunterkunft. Er hatte einen Deutschkurs nach dem anderen besucht, eine Ausbildung zum IT-Systemelektroniker begonnen. Aber er fand einfach keinen Anschluss in Berlin. Die Deutschen seien kalt, sagte Ahmad damals.

Ein Jahr später denkt Ahmad anders. Das Gefühl, manche Menschen hier hätten Angst vor ihm, dem Syrer, ist aber geblieben. Und auch seine Angst, etwas falsch zu machen.

Zunächst möchte Ahmad in Berlin bleiben. Er hat ein Visum über mehrere Jahre erhalten. Irgendwann nach Syrien zurückzukehren, wenn dort Frieden herrscht, kann er sich vorstellen.