Kann man von "dem" ältesten Kiez Berlins sprechen? Für die Gegend um die Angerburger Allee trifft das zu. Die Straßen in Charlottenburg-Wilmersdorf werden diesem Anspruch gleich in mehrerlei Hinsicht gerecht.

Es sind eher die Gegenden außerhalb der Innenstadtbezirke, die anziehend wirken auf Ältere. Zum Teil hat es auch mit der Entstehungsgeschichte von Vierteln zu tun - zu einem bestimmten Zeitpunkt zog eine Generation ein und wurde mit dem Viertel alt. So zeigt sich das heute im Kiez Angerburger Allee in Charlottenburg oder in Allende I in Treptow.

Dagegen gibt es viele Kieze in Innenstadtvierteln, in denen der Anteil Älterer unter zehn Prozent liegt. Das ist sichtbar an den besonders hellen Flächen auf der Karte.