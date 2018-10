Bild: dpa/Zinken

Wohngebäude in Berlin - Je weiter außen, desto mehr Zimmer pro Wohnung

23.10.18 | 07:26 Uhr

Jedes Jahr werten die Statistiker die Bebauung in einer Stadt aus - besonders für Berlin finden sich da überraschende Ergebnisse. Dem Image als Metropole mit vielen besonders großen Häusern wird Berlin nämlich nur zum Teil gerecht.

Berlin hat seine Innenstadtbezirke mit Häuserschluchten, mehreren Hinterhöfen und vielen, vielen Wohnungen je Gebäude. Hier ist die durchschnittliche Wohnung eher kleiner, der Anteil von Einfamilienhäusern hält sich im engen Rahmen. Doch in den Außenbezirken dreht sich dieses Bild. Einfamilienhäuser dominieren, die Anteile von Wohngebäuden mit fünf oder mehr Zimmern steigen ebenfalls an. Vier Zimmer sind gewissermaßen der Übergangsbereich - in Innenstadtkiezen gibt es davon noch einen nennenswerten Anteil, um die 30 Prozent. In Villenvierteln ist das die Untergrenze, hier gibt es einen viel höheren Anteil von 5-, 6- und Mehr-Zimmer-Wohnungen.



Auch interessant ist ein Vergleich zwischen Berlin und Brandenburg. Hier zeigt sich, dass in Berlin zwar auch eine beträchtliche Menge Einfamilienhäuser stehen - in Brandenburg gibt es aber praktisch nur solche Häuser. Gebäude mit mehreren Wohnungen sind in der Mark viel weniger vertreten als in der Hauptstadt.



Ein Blick auf die berlinweite Verteilung der Zimmer je Wohnung zeigt: Drei und vier Räume prägen das Gesamtbild. Bei einem Blick auf die Bezirke stellt man jedoch fest, dass manche Gegenden einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. So führt Steglitz-Zehlendorf mit über sechs Prozent bei den Wohnungen mit sieben und mehr Räumen die Liste deutlich an. Dagegen übersteigen Neukölln, Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte mit je 22 bis 23 Prozent den Berliner Wert bei Zweizimmerwohnungen deutlich. In Marzahn-Hellersdorf leben die Menschen deutlich häufiger in 4- und 5-Raum-Wohnungen als im Berliner Durchschnitt. Lichtenberg liegt bei 4-Zimmer-Wohnungen ebenfalls deutlich über dem Schnitt. Mag man es größer, stehen die Chancen in Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte unterdurchschnittlich gut, etwas zu finden.



