Bei Berliner Kiezen denkt kaum einer an bis zu zwei Drittel Grünfläche - doch auch solche lauschigen Rückzugsorte gibt es in der Hauptstadt. Auf der anderen Seite sind dort Kieze, in denen die Statistik exakt 0,0 Prozent Natur ausweist.

Die Berliner in den Außenbezirken leben dagegen deutlich naturnäher, insbesondere im Südosten, Südwesten und im Norden. Vor allem der Forst Grunewald (Charlottenburg-Wilmersdorf) erreicht einen Spitzenwert: 79 Prozent. Viele benachbarte Kieze in Steglitz-Zehlendorf haben ähnlich hohe Werte - vor allem wegen des Waldes.

Ähnlich verhält es sich in den Kiezen Grünau, Müggelheim oder Schmöckwitz / Rauchfangswerder (alle Treptow-Köpenick). Sie sind geprägt von den üppigen Waldgebieten um Müggelsee und Dahme und haben Grün-Anteile von 60 Prozent oder mehr.

Was zählt alles dazu? All das, was als Grünflächen und Wald in der Statistik gelistet wird, weil das ziemlich eindeutig abzugrenzen ist. Andere Kategorien wie "Brachfläche" oder "Grünland" lassen sich nicht so gut zuordnen. Außerdem sind die Kategorien unterschiedlich gut gepflegt.