Wohnen in Brandenburg - Wo sich die Eigenheimsiedlungen ausdehnen

23.10.18 | 07:27 Uhr

Während die Berliner - je nach Lage - zumeist in Mehrfamilienhäusern leben, gibt es in Brandenburg offenbar andere Vorstellungen, und natürlich auch mehr Platz. Wenn irgend möglich, sollte es ein Einfamilienhaus sein - oder gleich ein ganzer Hof.

Aus der Wohnungsgröße in Quadratmetern lässt sich Interessantes ablesen, das zeigt die jährliche Gebäudestatistik für Brandenburg. So sind die Gemeinden mit besonders großen Wohnungen in der Regel auch diejenigen, in denen es besonders viele Einfamilienhäuser gibt. Hell bedeutet auf der Karte kleiner, dunkel größer. Dunkelgraue Inseln sind also Gemeinden mit besonders großen Wohnungen - zahlreiche davon liegen im Umland von Potsdam.



Gut ein Achtel der Gebäude in Brandenburg sind Mehrfamilienhäuser, während es in Berlin 42 Prozent sind. Diese unterscheiden sich allerdings recht stark hinsichtlich ihrer durchschnittlichen Wohnungszahl. In Brandenburg hat ein Haus durchschnittlich sieben Wohnungen, während es in Berlin zwölf Wohnungen je Gebäude sind.

Verglichen mit Wohnungen in Berlin haben die in Brandenburg durchschnittlich etwas weniger Fläche - aber sie führen klar bei den Anteilen von Zimmern. Denn hier haben die märkischen Gemeinden eindeutig mehr Wohnungen mit vier, fünf und sechs und mehr Räumen als die Kieze Berlins. Sieht man sich die Brandenburger Landkreise genauer an, gibt es einige, in denen besonders viele große Gebäude stehen, etwa Potsdam-Mittelmark und Elbe-Elster. Bei beiden liegen die Anteile von 3-Raum-Wohnungen unter dem Landesschnitt. Dafür gibt es dort überdurchschnittlich viele 5-, 6- und 7-Raum-Wohnungen. Bei 7-Raum-Wohnungen liegen dagegen die kreisfreien Städte Potsdam, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel deutlich unter dem Landesschnitt. Kein Wunder, schließich ist in diesen größeren Städten der Baugrund teurer und an manchen Orten kaum noch verfügbar.

