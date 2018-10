Der Anteil von Menschen mit deutschem Pass beträgt in sehr vielen märkischen Gemeinden deutlich mehr als 90 Prozent. In neun Gemeinden gibt es sogar keinen einzigen Einwohner ohne deutschen Pass.

Die Gemeinden Mescherin, Tantow (beide Uckermark) und Bliesdorf (Märkisch-Oderland) sind für Brandenburger Verhältnisse äußerst ungewöhnlich.



Denn hier beträgt der Anteil von Deutschen zwischen 74 und 82 Prozent - alle drei Gemeinden liegen ganz nah an Polen. Eine steigende Zahl polnischer Nachbarn siedelt sich dort an, in der Ruhe und Natur einer der am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands.



Dagegen leben in 400 Brandenburger Gemeinden zu jeweils mindestens 90 Prozent deutsche Staatsbürger.