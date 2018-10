Ylva Potsdam Sonntag, 21.10.2018 | 09:34 Uhr

Verzeihung, aber das ist doch ein bisschen mager, was in diesem Artikel geboten wird. Eine Statistik vorstellen, schnell den Spitzenreiter und das Schlußlicht vorstellen und einen mit einem Halbsatz über das eigentlich Interessante abfrühstücken.

"Was zählt alles als grün? All das, was als Grünflächen und Wald in der Statistik gelistet wird" - Das ist doch keine Antwort auf eine wirklich berechtigte Frage! Oder sagen sie der Peter, na das is der Typ, den ich Peter nenne?



Was genau zählt dazu? Sind es auch private Gärten, zählt schon ein grüner Mittelstreifen auf einer Straße? Nur mit diesen Informationen kann man dann wirklich an die Auswertung der Statistik rangehen. Und eine Auswertung ist nicht die bloße Auflistung der darin enthaltenen Fakten. Was bedeutet das für die Region? Und wo liegen vielleicht auch Fehlerquellen?



Leider erweckt dieser Artikel einmal mehr den Eindruck, dass hier schnell irgendetwas herausgebracht werden soll, um Erster zu sein. Inhalte sind unwichtig.