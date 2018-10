Mehr als sechs Millionen Menschen leben in der Region Berlin-Brandenburg - einer Region voller Gegensätze und Gemeinsamkeiten, Superlative und spannender Alltagsgeschichten. Hier trifft Sonnenallee auf Uckermark, Penthouse auf Einfamilienhaus und Landwirt auf Hipster. "So sind wir - Der Datencheck" zeigt Berlin und Brandenburg in Zahlen. Thema dieser Folge: Wohnen in Berlin und Brandenburg.