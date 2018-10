Bild: dpa/Kappeler

Fahrzeugdichte - Wo besonders viele Berliner ein Auto besitzen

14.10.18 | 08:19 Uhr

Bei Privatautos gilt auch in Berlin: Je näher am Stadtrand, desto mehr Pkw pro Einwohner. In Kiezen wie Nordneukölln besitzen dagegen nur sehr wenige ein Fahrzeug. Aber auch in der Innenstadt gibt es Ausnahmen.

Berlin ist voll mit Autos, das merken staugeplagte A100-Fahrer jeden Tag. Den Berlinern selbst gehören viele dieser Autos gar nicht - denn nirgendwo in dere ganzen Stadt kommen auf 100 Einwohner mehr als 60 Privat-Pkw. Im Vergleich zu Brandenburg ist das deutlich weniger.



Und in vielen Innenstadt-Kiezen wie am Leopoldplatz (Mitte), der Flughafen- und der Donaustraße (Neukölln) sind es gerade mal ein Dutzend Autos pro 100 Einwohner.

Die Kieze mit besonders vielen Autobesitzern liegen meist am Stadtrand, zum Beispiel in Heiligensee (Reinickendorf), dem Dorf Wartenberg (Lichtenberg), Müggelheim (Treptow-Köpenick) oder am Wannsee (Steglitz-Zehlendorf).



Oft sind diese Kieze auch wesentlich großflächiger als die eng besiedelten Innenstadtgegenden. Sie sind deshalb den Gemeinden im Berliner Umland ähnlicher, als dem Zentrum der Stadt - entsprechend häufiger wollen sich deren Bewohner auf ein eigenes Fahrzeug verlassen.



