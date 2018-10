Die Berlinerin ist 1,65 Meter groß und wiegt im Schnitt 67,2 Kilogramm. Die Brandenburgerin bringt bei gleicher Größe 2,7 Kilogramm mehr auf die Waage. Die schwersten Hauptstädterinnen leben in Marzahn-Hellersdorf (durchschnittlich 70 Kilogramm), Frauen in Friedrichshain-Kreuzberg wiegen im Schnitt 5,3 Kilogramm weniger. In Brandenburg sind die Unterschiede etwas geringer: Verhältnismäßig leicht sind Frauen in Potsdam (67,7 Kilogramm), am schwersten sind Frauen in Dahme-Spreewald (71,3 Kilogramm).

Männer sind in Berlin durchschnittlich 1,79 Meter groß und 82,8 Kilogramm schwer. Bei den Brandenburger Männern verteilen sich 84,5 Kilogramm auf nur 1,77 Meter Körpergröße. Am meisten wiegen Männer in Brandenburg an der Havel (86,7 Kilogramm) und in Berlin in Reinickendorf (85,3 Kilogramm). Am leichtesten sind sie mit durchschnittlich 83 Kilogramm in Frankfurt (Oder) beziehungsweise in Mitte mit nur 80,8 Kilogramm Körpergewicht.