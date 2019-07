Freie Flächen für neuen bezahlbaren Wohnraum sind rar in Berlin. Projektentwickler Arne Piepgras bringt jetzt Kleingartenflächen ins Spiel. Dort könnten "Gartenstädte" entstehen - nach seinen Plänen hieße das: bezahlbarer Wohnraum plus Garten in kommunaler Hand.