Interview | 175 Jahre Zoo - "Einen Elefanten zu röntgen, ist fast unmöglich"

30.07.19 | 14:10 Uhr

Früher musste ein niedergelassener Kleintier-Arzt aus Berlin ran, wenn im Zoo ein Elefant Bauchweh hatte. Heute gibt es mehr Spezialisten, erzählt Andreas Ochs. Allen Situtionen ist der Zoo-Tierarzt aber auch nicht gewachsen - manchmal stößt er an natürliche Grenzen.

Der Berliner Zoo feiert 175. Geburtstag. Im artenreichsten Zoo der Welt gibt es jede Menge Arbeit, auch für die Tierärzte. Andreas Ochs ist der leitende Veterinär.



rbb|24: Herr Ochs, wofür ist ein Tierarzt im Zoo alles verantwortlich? Es geht nicht nur um die klassische Behandlung kranker Tiere, oder?

Andreas Ochs: Nein, es ist natürlich auch ganz viel Prophylaxe - gerade im Zoo, wo die Tiere ja eigentlich gesund sind. Wir haben im Unterschied zu einer ärztlichen Praxis hier keine Klientel, die krank herkommt, sondern gesunde Tiere, die gelegentlich mal krank werden - beziehungsweise gesund bleiben müssen und deswegen überwacht werden. Die Vorbeugung vor Erkrankungen kann vielgestaltig sein. Das fängt an mit Kotproben-Entnahmen, um zu schauen, ob dort etwa Parasiten zu finden sind, und geht bis hin zur Blutentnahme. Die muss bei den meisten Tieren natürlich in Narkose gemacht werden. Zusätzlich zur Vorsorge ist man als Tierarzt immer noch für bestimmte Tierarten zuständig. Bei mir sind es die Elefanten und die Nashörner. Das heißt, man hat den Überblick über den Tierbestand und ist sozusagen Mittler zwischen den Tierpflegern und dem Direktor.

Wie kommen Sie denn an ein Nashorn oder einen Elefanten heran?

Beim Elefanten ist es nicht so schwierig. Unsere weiblichen Tiere sind den direkten Kontakt gewöhnt. Man kann direkt an sie herangehen, um beispielsweise Blut zu entnehmen. Zur Prophylaxe gehören auch die morgendliche Fuß- und Hautpflege und das tägliche Abduschen. Bei den Elefantenbullen ist es etwas anders. Der Bulle wird im sogenannten "protected contact" gehalten, im geschützten Kontakt, denn im Unterschied zu den Kühen ordnen sich Bullen nicht unter und erkennen die Pfleger nicht als Alphatier an. Unser Bulle ist ausgesprochen nett, aber man möchte es nicht probieren. Niemand geht direkt mit ihm zusammen in die Anlage. Er ist trainiert, bestimmte Kommandos zu befolgen, die am Gitter durchgeführt werden, durch das der Mensch geschützt ist. Aber das funktioniert sehr gut.

Infos im Netz 175 Jahre Zoo - So wird gefeiert Am 2. August wird der Zoo Berlin erstmals ganze 175 Minuten länger öffnen, sodass die Besucher bis 21:25 Uhr bleiben können. Am Jubiläums-Wochenende (3./4. August) erwartet die Besucher ein Geburtstagsprogramm.

Sie müssen aber nicht nur die Elefanten und Nashörner behandeln können, sondern im Grunde alle, oder?

Theoretisch muss man als Zoo-Tierarzt alle Tiere behandeln können. Das lernt man nicht an der Uni, sondern durch viel Austausch mit anderen erfahrenen Kollegen. Als ich angefangen habe, gab es auch noch kaum Lehrbücher für sowas. Inzwischen hat sich das ein bisschen geändert, weil es jetzt natürlich viel mehr Tierärzte in den Zoos gibt. Das liegt daran, dass es auch für die Zoos EU-Richtlinien gibt - und die sehen vor, dass Zoos permanent von einem Tierarzt überwacht werden müssen, der den Bestand betreut. Früher wurde oft ein externer Veterinär dazugeholt, der eigentlich eine Pferde- oder Kleintierpraxis hatte. Hier in Berlin haben wir das Glück, dass wir bei ganz speziellen Fragestellungen Experten von der Uni dazuholen können. Es kommt aber auch vor, dass wir Humanmediziner hinzuziehen. Gerade bei den Affen gibt es durchaus Verwandtschaften - und die schlagen sich natürlich auch medizinisch nieder, sodass wir hier auch gelegentlich mit Kinderärzten und auch mit Zahnärzten zusammengearbeitet haben.

Wie ist es in Ihrem Alltag umsetzbar, dass zwei feste Tierärzte 14.000 Tiere überwachen und bei guter Gesundheit halten?

Es ist schon machbar. Die Tiere werden heutzutage wirklich besser gehalten. Sie kommen nicht mehr aus der Natur - und damit fallen bestimmte Erkrankungen weg, die einen ganzen Bestand gefährden können. Man hat als Zoo-Tierarzt schon relativ viel zu tun, aber die ganz schlimmen Sachen, die akutes und schnelles Eingreifen nötig machen, nehmen wirklich ab, obwohl der Gesamtbestand der Tiere hoch ist. Von den 14.000 Tieren sind allerdings auch sehr viele wirbellose Tiere wie Insekten, Fische und Quallen. Das sind teilweise Tierarten, bei denen nicht unbedingt das Einzeltier behandelt werden kann und muss, sondern bei denen man dann den Gesamtbestand im Blick behalten muss. Insekten zum Beispiel werden auch durchaus mal ersetzt, da wird ganz selten was behandelt.

Deutschlands ältester Zoo feiert Jubiläum

Bild: rbb|24/Winkler 1841: Martin Hinrich Carl Lichtenstein, Professor für Zoologie, überzeugt zusammen mit dem Naturforscher Alexander von Humbold und Hofgartendirektor Peter Joseph Lenné den preußischen König, Friedrich Wilhelm den IV., von der Idee eines Zoologischen Gartens. Den Grundstock bildet die königliche Tier-Ménagerie von der Pfaueninsel: also natürlich Pfauen, aber auch Büffel, Nasenbären, Kängurus und andere Tiere.

Bild: dpa/akg Nach dreijähriger Bauzeit eröffnet am 1. August 1844 der Zoologische Garten Berlin. Der erste hauptamtliche Zoodirektor wird Heinrich Bodinus. Hier ist er in einem Holzstich von 1879 mit dem Wärter Mehlitz vor dem Flusspferdkäfig porträtiert. Durch Ausgabe neuer Aktien beschafft Bodinus frisches Kapital, um ein modernes Konzept zu verfolgen: mehr Tierarten, Musik, Terrassen und ein Restaurant fürs Amüsement mit exotischem Flair.

Bild: dpa/akg-images 1854 kommt ein Raubtierhaus dazu: Die Haltung von Löwen, Tigern und Geparden verbessert sich durch beheizte Innengehege. Ende des 19. Jahrhunderts können Besucher auch Löwenbabies streicheln.

Bild: privat Wie auch noch 100 Jahre später. Bis in die späten 1980er nehmen Zoobesucher Erinnerungsfotos mit Löwenbaby nach Hause, wie dieser Junge im Jahr 1967.



Bild: dpa/akg-images Auch diese Frau kommt in den 1920er Jahren den Flusspferden noch ganz nahe.

Bild: dpa/akg-images Ende des 19. Jahrhunderts ist auch Elefantenreiten beliebt. Im Hintergrund steht die 1873 errichtete Elefantenpagode.



Bild: dpa Ein weiteres repräsentatives Gebäude, das Straußenhaus, wird im ägyptischen Stil erbaut und 1901 eröffnet. Es beherbergt Emus und Strauße. Wie die Elefantenpagode fällt es den Bombardierungen des Zweiten Weltkriegs zum Opfer.



Bild: dpa Auch das Elefantentor, hier in einer Abbildung von 1910, wird während des Zweiten Weltkriegs zerstört. Auf Initiative Richard von Weizsäckers entsteht 1982 ein originalgetreuer Nachbau aus Sandstein aus dem Elbsandsteingebirge.

Bild: dpa/Haeckel 1909 entsteht das monumentale Löwentor, heute Haupteingang zum Zoo.



Bild: dpa/akg-images Ab 1911 wird das Aquarium gebaut, die Leitung übernimmt Oskar Heinroth, hier bei einem Spaziergang mit zwei zahmen Kranichen um 1925.

Bild: rbb/Winkler Während zunächst Unterhaltung und Bildung der Zoo-Besucher im Vordergrund stehen, wird der Artenerhalt im Laufe der Zeit immer wichtiger. 1921 wird der letzte freilebende Wisent getötet. Seit 1923 führt der Zoo das Zuchtbuch für den europäischen Wisent. Zu der Zeit gibt es noch exakt 56 in Zoos lebende Exemplare von zwölf nicht näher verwandten Tieren.



Bild: dpa/akg-images Um 1925 bekommen die Wisente Nachwuchs.

Bild: dpa/akg Über die Jahrzehnte entwickeln sich immer wieder einzelne Tiere zu Publikumslieblingen. Im Bild: Schimpansin Missie. Sie trinkt angeblich nicht nur Kaffee, sondern raucht auch. Ihr 1916/17 von Anton Puchegger erschaffenes lebensgroßes Porträt, eine Holzskulptur, steht heute in der Alten Nationalgalerie.



Bild: dpa Bei der Ostafrika-Expedition 1927/28 wird das Spitzmaulnashorn-Jungtier "M'Toto" gefangen. Tierwärter Petrus Ohlsen führt es neben einem jungen Weißbartgnu an der Leine.

Bild: dpa/Friedrich Seidenstücker Flusspferd Knautschke, der als einer von 91 Tieren den Zweiten Weltkrieg überlebt, wird Vater von insgesamt 35 Kälbern. Tochter Bulette zwickt hier 1955 ihren Vater in den Hintern .



Bild: rbb|24/Winkler Nach seinem Ableben 1988 bekommt Knautschke eine Bronzeplastik. Sie stammt von Manfred Gräfe und steht vor dem Flusspferdhaus. Das berühmte Nilpferd musste mit 46 Jahren eingeschläfert werden, nachdem er sich bei einem Rivalenkampf mit seinem erwachsenen Sohn Nante schwer verletzt hatte.

Bild: rbb24|Winkler Am 21. August 1961 stirbt See-Elefant "Roland". "Diese Dinge hat unser Wärter im Laufe von nur eine paar Wochen aus dem Robbenbecken herausgesammelt," steht auf einer Tafel in der Nähe des Reviers. Eine Fotografie zeigt den geöffneten Magen von "Roland".

Bild: dpa/Edwin Reichert 1980 bekommt Bundeskanzler Helmut Schmidt von Chinas Staatschef zwei Pandas geschenkt. Er vertraut sie dem Berliner Zoo an. Zoodirektor Hans-Georg Klös (Mitte) mit Helmut Schmidt (links) "auf Besuch" bei Tian Tian” und “Bao Bao.

Bild: dpa/Lukas Schulze Nach Tian Tian kommt 1995 Pandaweibchen Yan Yan. Die Hoffnungen auf Nachwuchs zwischen Bao Bao und Yan Yan erfüllen sich auch diesmal nicht. Yan Yan stirbt 2007. Ihr Präparat wird im Naturkundemuseum gezeigt und 2015 zurück nach China gebracht.



Bild: imago/Joachim Schulz Einen Besucheransturm löst 2007 der von Tierpfleger Thomas Dörflein von Hand aufgezogene junge Eisbär Knut aus. Überhaupt begeistern immer wieder die Jungtiere - wie schon Jahrzehnte zuvor - die Zoo-Besucher.

Bild: dpa/Axel Schmitt 2017 bekommt der Zoo wieder Pandas: Meng Meng und Jiao Qing werden wie bei einem Staatsakt von Angela Merkel und Chinas Staatspräsident Xi Jinping empfangen.

Bild: Zoo Berlin Die Zukunft des Berliner Zoos: Die Raubtiere sollen in naturnah gestalteten Anlagen untergebracht werden. Seit März 2018 wird das Raubtierhaus umgebaut. Die Eröffnung ist im Sommer 2020 geplant.

Bild: Zoo Berlin Für die Nashörner ist eine Pagode geplant, die laut Planung 2021 fertig gestellt wird. Sie soll an die im Zweiten Weltkrieg zerstörte Elefantenpagode erinnern. | Sendung: Inforadio, 25.07.2019, 10:45 Uhr | Weitere Bildergalerien

Wenn die Tiere seltener Krankheiten aus der Natur bekommen - wirkt sich das auch positiv auf die Sterblichkeit aus?

Heutzutage werden fast alle Tiere im Zoo wesentlich älter, als sie es in der Natur würden. Das bedingt natürlich Erkrankungen und Symptome, die eigentlich auf der geriatrischen Schiene liegen. Wie beim Menschen, der ja auch immer älter wird, konzentriert sich deshalb jetzt die Behandlung von Alterszipperlein: Arthrosen, Hautprobleme oder einfach Auszehrung. Diese Tiere haben dann nicht mehr genug Kraft, sich in der Gruppe zu behaupten. Solange man als Tierarzt den Eindruck hat, dass die Tiere noch Spaß und Lebensqualität haben, ist das kein Problem. Aber sobald das sinkt und man feststellt dass die Tiere etwa permanent chronische Schmerzen haben oder leiden, muss der Tierarzt auch mal die Funktion des Löwen in der Natur übernehmen. Nur werden die Tiere hier dann natürlich nicht gefressen oder verfüttert, sondern schmerzlos eingeschläfert und werden dann noch mal untersucht, damit die Wissenschaft nachvollziehen kann, welche altersbedingten Erkrankungen vorhanden waren.

Wie sieht es mit dem Klima aus? In Berlin ist es gemäßigt - wie wirkt sich das auf die Tiere aus?

Das ist eigentlich ideal. Wenn wir den ganz harten Winter nicht hätten, wäre es für die meisten Tiere noch besser. Wir kommen hier sehr gut mit unserem Klima zurecht - immer besser sogar, wenn die Winter so bleiben wie in den vergangenen Jahren. Aber auch die empfindlichen Tiere wie die Elefanten kommen im Winter bei jedem Wetter raus, nur nicht so lange. So ein Elefant hat ein großes Körpervolumen - bis zur Auskühlung dauert es schon eine ganze Weile. Problematisch sind eher die Ohren und Schwänze, die relativ dünn sind und schlecht durchblutet werden. Da besteht dann schon mal die Gefahr, dass es zu Erfrierungen kommt. Bei anderen Tieren ist die Vereisung der Anlagen ein Problem. Gerade bei den Huftieren, den Giraffen zum Beispiel, besteht das Risiko, dass sie sich bei Glätte etwas brechen.

Was sind denn die häufigsten Erkrankungen, die bei Ihnen auf dem Tagesplan stehen?

Am häufigsten muss man tatsächlich dafür sorgen, dass die Tiere nicht krank werden. Es gibt nämlich viele Tiere, bei denen man wenig Möglichkeiten hätte, wenn sie denn krank würden. Einen Elefanten zu röntgen, ist zum Beispiel fast unmöglich. Auch eine Operation beim Flusspferd ist fast unmöglich - das bekommt man zwar aufgeschnitten, aber nicht wieder zugenäht. Insofern ist wirklich das Wichtigste, dass man ganz genau darauf achtet, dass die Tiere gesund bleiben. Wenn man sich die Tiere ansieht, versucht man auch gleich zu beurteilen, ob das normal ist, was sie da gerade tun. Das machen die Tierpfleger natürlich auch jeden Tag, die können das auch sehr gut beurteilen - fast noch besser als der Tierarzt. Die meisten Tiere verhalten sich beim Tierarzt nämlich ganz anders als beim Tierpfleger. Beim Arzt versuchen alle, einen möglichst gesunden Eindruck zu machen und nicht aufzufallen, weil es in der Natur für sie ein Todesurteil wäre oder zumindest dazu führen würde, dass sie in ihrer Rangordnung sinken, wenn sie deutliche Krankheits-Erscheinungen zeigen würden.

Gibt es zoo-spezifische Krankheiten?

Am häufigsten sind Infektionskrankheiten. Das liegt daran, dass die Tiere auf begrenztem Raum gehalten werden und sich die Infektionen leichter ausbreiten. Das äußert sich dann meistens in Durchfällen. Die können auch mal durch eine verquere Fütterung vorkommen. Wenn zum Beispiel im Sommer Gras geliefert wird, kann auch durchaus mal eine bakterielle Verunreinigung dabei sein. Bei den Menschenaffen kommt es auch vor, dass sie sich bei den Menschen anstecken. Deswegen sollten Tierpfleger, die krank sind, möglichst keinen Kontakt mit den Tieren haben. Wenn man erst einmal eine Erkältungskrankheit bei den Menschenaffen im Bestand hat, ist es meistens eine sehr hartnäckige Sache, weil die Tiere eigentlich nicht auf die menschlichen Erreger eingerichtet sind, und weil die Erkrankung dann immer wieder in der Gruppe herumgeht. Die Bonobos zum Beispiel sind ganz schwer dazu zu bewegen, sich hygienisch einwandfrei zu verhalten (lacht). Insofern besteht da natürlich immer die Gefahr einer Re-Infektion. Eine relativ simple Erkrankung kann dadurch sehr langwierig und dann eben auch für die Tiere richtig gefährlich werden.

Das Interview mit Andreas Ochs führte John Hennig für rbb|24.