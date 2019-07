Bild: rbb|24/Caroline Winkler

Interview | Zoo-Historiker - "Der Zoo ist ein Spiegelbild der Berliner Stadtgeschichte"

28.07.19 | 08:39 Uhr

Der Berliner Zoo feiert in diesen Tagen 175. Geburtstag. In der Vergangenheit gab es aber auch rassistische Völkerschauen und einen Nazi als Direktor. All das habe aufgearbeitet werden müssen, sagt der Historiker Clemens Maier-Wolthausen im Interview.

rbb: Herr Maier-Wolthausen, warum braucht der Zoo Berlin einen eigenen Historiker?

Clemens Maier-Wolthausen: Immer wieder wurde der Zoo mit dem Vorwurf konfrontiert, sich nicht mit seiner Geschichte während des Nationalsozialismus auseinandergesetzt zu haben. Das traf auch in Teilen zu. Sie können aber heute nicht mehr eines der größten Freizeitunternehmen führen, ohne sich in Deutschland mit ihrer eigenen Geschichte zu beschäftigen – da gibt es Parallelen zu anderen Unternehmen wie Siemens oder Volkswagen oder auch Regierungsbehörden – das kommt jetzt geballt, und auch einige Jahre zu spät, wenn wir ehrlich sind.

Also stand die Zeit des Nationalsozialismus im Mittelpunkt Ihrer Arbeit?

Wir behandeln die gesamte Zoogeschichte. Aber das Kapitel über die Zeit von 1933 bis 1945 ist schon länger als die davor und danach, weil aber auch der Informationsbedarf höher ist: Das Publikum möchte hierzu mehr erfahren, aber der Zoo hat auch mehr zu erzählen. So stand etwa noch eine Büste des Zoodirektors während des Nationalsozialismus, Lutz Heck, im Garten, aber eben unkommentiert. Das ist jetzt auch korrigiert worden.

Zoodirektor und Aufsichtsratschef montieren eine Tafel über die Geschichte des Zoos in der NS-Zeit. | Bild: dpa/Gregor Fischer

Inwiefern war das problematisch?

Lutz Heck war wohl überzeugter Nationalsozialist, er war opportunistisch und mit vielen führenden Nationalsozialisten befreundet. Er arbeitete für Hermann Görings Reichsforstamt. Sein Lieblingsprojekt war der Deutsche Zoo, bei dem auf einem Teil des Zoos nur einheimische Tiere gezeigt wurden. Da spielte es auch keine Rolle, dass Wolf, Bär und Fasan auch in allen unseren Nachbarländern vorkommen. Und auch die Rückzüchtung des im 17. Jahrhundert ausgestorbenen Auerochsen - dem Urvater aller europäischen Hausrindrassen - ist deutlich in den Zusammenhang einer germanisch-mythischen Ideologie zu setzen. Auf seine Nazikarriere wird nun vor der Büste deutlich hingewiesen und eine Ausstellung im Antilopenhaus klärt die Besucherinnen und Besucher auf.

Wie verhielt sich der Zoo zur Zeit des Nationalsozialismus?

Von Anfang gab es, wie in vielen anderen Berliner Betrieben, in der Belegschaft deutliche Sympathien mit dem Nationalsozialismus. Wir wissen, dass zum ersten Aufmarsch zum 1. Mai 1933 bereits ein Teil der Belegschaft nicht in Uniform des Zoos zum Maifest aufs Tempelhofer Feld zog, sondern in den Uniformen der Sturmabteilung oder der Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation. Die Zooleitung hat sich von vornherein angebiedert, das betrifft den Vorstand um Direktor Heck genauso wie die nicht-jüdischen Mitglieder des Aufsichtsrates. Die Protokolle der Zeit sprechen eine erschreckende Sprache der sofortigen Indienststellung, es geht sofort darum, dass jüdische Aufsichtsratsmitglieder ersetzt werden sollen. Jedes jüdische Mitglied, das unter dem Druck der Kollegen zurücktrat, wurde dann durch überzeugte Nationalsozialisten ersetzt.

Infos im Netz 175 Jahre Zoo - So wird gefeiert Am 2. August wird der Zoo Berlin erstmals ganze 175 Minuten länger öffnen, sodass die Besucher bis 21:25 Uhr bleiben können. Am Jubiläums-Wochenende (3./4. August) erwartet die Besucher ein Geburtstagsprogramm.

Und die jüdischen Aktieninhaber wurden enteignet?

Das lässt sich historisch nicht belegen. Aber viele Menschen nutzten deren Situation aus und bereicherten sich an ihnen. Als die jüdischen Aktionäre versuchten, aus Deutschland zu fliehen, verkauften sie ihre Aktien. Die ersten fanden vielleicht noch Bekannte, die marktkonform zahlten. Doch das Überangebot am Markt bedingte einen Wert- und Preisverfall der Aktien. Und die nichtjüdischen Käufer und oft genug auch die Bankangestellten zahlten sicher oft nicht mal diesen.

Was haben Ihre Forschungen noch ergeben?

Der Zoo hat sich in sehr viel mehr Bereichen dem Nationalsozialismus angedient als bislang bekannt war. Am 8. November 1938 ist im Aufsichtsrat ganz offen, und im Protokoll nachlesbar, die Rede davon, dass der Zeitpunkt reif sei, Jüdinnen und Juden den Zutritt zu verweigern. Ein Aufsichtsratsmitglied schlägt vor, einen zweiten Spielplatz für jüdische Kinder zu eröffnen und den anderen nur noch für nicht-jüdische Kinder zu reservieren. Ein anderes Aufsichtsratsmitglied dringt darauf, an der Weihnachtskrippe im Zoo ein Schild anzubringen, dass hier Juden unerwünscht seien. Der Aufsichtsrat beschließt auch diese Maßnahmen. Dann überholen die historischen Ereignisse den Zoo – mit dem Novemberpogrom folgt eine Reihe von Verordnungen des Berliner Polizeipräsidenten, die Jüdinnen und Juden den Zugang zu Vergnügungsstätten verbieten. Sie gelten nun auch im Zoo als 'unerwünscht'.

Inwiefern waren bereits die sogenannten Völkerschauen ab den 1880er Jahren Vorboten des Rassismus und Nationalsozialismus?

Die Völkerschauidee beginnt mit dem Kolonialismus: Die Entdecker und Kolonisatoren brachten indigene Menschen aus den entdeckten und eroberten Ländern mit und führten sie bei Hof vor. Später übernehmen das professionelle Schausteller, ab 1872 in Deutschland vor allem der Tierhändler Hagenbeck. Zoos boten sich an, weil sie Platz für die die Schauen oft begleitenden Tiere boten. Der Berliner Zoo zögerte zunächst noch, aber der Arzt und Pathologe Rudolf Virchow legitimiert die erste Schau im Berliner Zoo dadurch, dass er an einer indigenen Gruppe mit der anthropologischen Gesellschaft in Berlin Untersuchungen durchführte. Was uns heute menschenverachtend erscheint, und damals zumindest schon von einigen Zeitgenossen kritisch gesehen wurde, entsprach teilweise dem damaligen Wissenschaftsverständnis. Denken Sie nur an die Taxonomie, bei der Tiere und Menschen nach äußerlichen Merkmalen eingeordnet wurden.

Zur Person Clemens Maier-Wolthausen ist Zeithistoriker, hat über Erinnerungspolitik promoviert und sich anschließend unter anderem am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU Berlin mit der Flucht von Juden nach Skandinavien beschäftigt. 2015 wurde er damit beauftragt, die Geschichte des Zoos im Nationalsozialismus zu untersuchen und einen Vorschlag zum Umgang damit zu machen. Zum 175.-jährigen Jubiläum des Zoos hat er seine Ergebnisse mit einem Buch noch vertieft.

Also diente das der Wissenschaft?

Angeblich schon, aber dem Zoo selbst ging es jedenfalls nicht um Wissenschaft, sondern ausschließlich ums Geld. Für den Zoo war eine so genannte Völkerschau eine Möglichkeit, die Vor- oder Nachsaison zu verlängern und Eintritt zu generieren. Das war für alle Zoos finanziell äußerst lukrativ. Wir wissen, dass in Berlin zu einzelnen Schauen an einem Wochenendtag an die 90.000 Besucher kamen und die Polizei das Gedränge in Schach hielt. Auch das Publikum hatte kein wissenschaftliches Interesse. Es ging ihm vor allem um Exotik und Erotik, da spielten Herrschafts- und Männlichkeitsbilder eine Rolle. Anders ist nicht zu erklären, dass die erste Samoa-Schau vor allem eine Frauengruppe war. Da ging es darum, leicht bekleidete Frauen auszustellen.

Der Zoo ist die älteste preußische Aktiengesellschaft, die immer noch existiert. Warum wurde diese Organisationsform gewählt?

Aktiengesellschaften gibt es in Preußen erst seit 1843, schon im Jahr darauf wird der Berliner Zoo gegründet. Trotz königlicher Förderung und Oberaufsicht ist es ein bürgerliches Unternehmen. Der König möchte seine Hauptstadt verschönern, die bürgerliche Elite Berlins möchte ein Institut haben, in dem sie sich selbst naturwissenschaftlich bilden kann. Der Zoo war ein Prestigeobjekt für König Friedrich Wilhelm IV. aber die Bürger wollten und sollten es tragen. Deshalb wurden anfangs 500 Aktien nach Vorbild anderer Zoos ausgegeben. Sie erhielten aber von Anfang an keine Rendite, sondern den kostenlosen Jahreseintritt. Zudem waren die Aktien Ausweis der Zugehörigkeit zur Berliner Elite, zur feinen Gesellschaft.

Berliner Gedenktafel am Antilopenhaus | Bild: rbb|24/Winkler

Und das war von Beginn an ein Erfolgsmodell?

Nein, es fanden sich nur wenige Erstzeichner der Aktien und eröffnet wurde nur ein karges Provisorium: Es gab vereinzelt ein paar Gehege, dazwischen noch Bretter- und Steinhaufen; die wenigen Tiere, auch nur sehr wenige exotische, waren provisorisch untergebracht und lebten auch oft nicht lang. So darbte der Zoo erst mal vor sich hin. Es bedurfte erst der massiven Industrialisierung und dem Wachsen der Stadt und ihrer Bedeutung, so dass genug Beamte, Kaufleute und die Bildungsbürger Berlins sagten, wir brauchen ein Institut, in dem wir uns fortbilden können. Erst die zweite Aktienemission 1872 wurde zum vollen Erfolg, da wurden alle Aktien verkauft und der Zoo verfügte über eine ausreichende finanzielle Grundlage, Tierhäuser zu bauen, Tiere zu kaufen, Berlin auch wirklich was zu bieten. Außerdem war das Provisorium weit vor den Toren der Stadt, die damals am Brandenburger Tor endete. Wenn man zum Zoo wollte, musste man zu Fuß oder mit Droschke oder Kutsche durch den ganzen Tiergarten, was gerade für die Menschen in den östlichen Arbeitervierteln ein wirklich weiter Weg war. Der Zoo bekommt also auch mit der Eröffnung der Stadtbahn, mit dem Anschluss an die Pferdestraßenbahn einen Aufschwung. Ab 1880 geht es los, dass die Anbindung und der Preis für den öffentlichen Nahverkehr es auch einem allgemeinen Publikum ermöglichen, den Zoo zu besuchen. Schon in den 1860er Jahren wurden die ersten billigen Sonntage eingeführt, damit konnten auch ärmere Schichten den Zoo regelmäßig besuchen.

Wie würden Sie die 175-jährige Geschichte des Zoos zusammenfassen?

Ich bin der Überzeugung, dass der Berliner Zoo zuvorderst ein Produkt und Spiegelbild der Berliner Stadtgeschichte ist und weniger durch die Tätigkeit der einzelnen Direktoren entwickelt worden ist. Das Wachstum der Stadt bedingte das Wachstum des Zoos. Die Krisen der politischen Stadtgeschichte führten zu Krisen der Zoogeschichte. Sämtliche Herrschenden oder politisch Verantwortlichen Berlins waren seit seiner Gründung dem Berliner Zoo und später dem Tierpark wohlgesonnen und haben beide Institutionen nach besten Kräften unterstützt. Und das war durchaus geleitet durch eigene Interessen: Der Zoo war auch Repräsentationsbühne der Politik.

Und wo steht der Zoo heute?

Es ist nun erwiesen, dass Zoo, Tierpark und Aquarium nebeneinander eine Berechtigung haben, aber Zoos legitimieren und positionieren sich heute anders: früher ging es darum, die reichste Tiersammlung der Welt präsentieren zu können. Heute engagieren sich Zoos stärker im Bereich Artenschutz und das Bildungsangebot spielt eine viel größere Rolle. Das zeigt sich seit den 1980er Jahren, mit größeren Gehegen und verminderten Zahlen von ausgestellten, gezeigten Tieren und der Gründung von Zooschulen. Wenn das Bildungsangebot nicht mehr wahrgenommen würde und niemand mehr auf Erhaltungszuchtprogramme Wert legen würde, könnten sie die Tiere zwar nicht in die Wildnis entlassen, denn sie würden dort nicht überleben, aber dann könnten Zoos zumachen.

Das Interview führte John Hennig.