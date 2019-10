dpa/Ruetschi Video: rbb|24 | 21.10.2019 | Bild: dpa/Ruetschi

rbb24-Recherche | Anstieg von Drogen-Lieferdiensten - Koks frei Haus

21.10.19 | 07:38 Uhr

Drogen auf Bestellung: Mit einem Anruf wird Kokain bis vor die Haustür geliefert. Die Berliner Polizei spricht von einem erheblichen Anstieg und erhebt jetzt erstmals Zahlen zu sogenannten Koks-Taxis. Von Nico Schmolke

Samstagabend, zwei junge Frauen in einer Wohnung, irgendwo in Berlin. Auf dem Tisch stehen bereits leere Sektflaschen, als eine der beiden in ihr Handy tippt: "Hallo, hast du Zeit in die ***straße zu kommen?" Sie wollen feiern gehen, aber vorher noch ein bisschen Kokain ziehen. Zwei Minuten später die Antwort: "Ja, welche Hausnummer?"

Weil es Wochenende ist, müssen die Frauen über eine Stunde warten. Sonst kommen die Koks-Taxis schon nach 15 bis 30 Minuten, berichten etliche Konsumenten. Der Dealer meldet sich per SMS, eine der beiden Frauen steigt vor dem Haus zu ihm ins Auto. Sie reicht 50 Euro nach vorne und erhält ein kleines Plastikgefäß mit weißem Pulver. 50 Meter weiter steigt sie wieder aus. So leicht ist es, in Berlin an Kokain zu kommen.

Zurück in der Wohnung wird das noch etwas körnige Pulver mit einer Karte zerkleinert, in Linien portioniert und durch die Nase gezogen. "Du bist total hyped", beschreibt eine der beiden Frauen die Wirkung, "hast Lust zu kommunizieren über Gott und die Welt. Du hast keine Hemmungen über Probleme zu sprechen, die dich belasten."

Zunehmender Kokain-Konsum

Der Kokain-Konsum in Berlin steigt. Darauf deuten Untersuchungen der Berliner Abwässer hin, die von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht veröffentlicht wurden. Die Menge der nachgewiesenen Kokain-Rückstände hat sich in Berlin von 2014 bis 2018 fast verdoppelt (siehe Grafik).

Die Kokain-Lieferdienste sind einer der leichtesten Wege, um an die Droge zu kommen. Das registriert auch die Polizei. "Wir haben derzeit bei uns in der Dienststelle eine Belastung mit Ermittlungen zu Kokain-Lieferservicen, die ein ganzes Kommissariat beschäftigen. Das war in den Vorjahren nicht so", sagt Olaf Schremm, Leiter des Dezernats für Rauschgift- und Arzneimittelkriminalität beim Landeskriminalamt.

Für das Jahr 2018 wurden durch eine nachträgliche Auswertung elf Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Koks-Taxis festgestellt. Seit Mai 2019 werden solche Fälle nun gesondert erfasst, bis Anfang Oktober waren es bereits 35 Vorgänge. "Wir können die Anzahl der Services gar nicht überblicken. Wir wissen aber aus Ermittlungsverfahren, dass bei solchen Handynummern pro Tag dreistellige Anrufe eingehen", so der Chef der Berliner Drogenfahnder. Bei den Drogentoten steht die weiße Substanz an Platz zwei der Todesursachen, hinter Heroin. Und die Zahlen steigen. Im Jahr 2016 starben in Berlin 21 Menschen nach dem Konsum von Kokain, 2018 waren es 35 und im laufenden Jahr kamen allein bis einschließlich Juli bereits 25 Menschen wegen der Droge ums Leben. Das geht aus Zahlen der Berliner Polizei hervor, die rbb24 exklusiv vorliegen.

"Als ob man Pizza bestellt"

Ähnlich wie Cannabis ist Kokain eine Droge, die nicht nur von Party-Gängern konsumiert wird, sondern in allen Bereichen der Gesellschaft angekommen ist. Der Unternehmer Michael (Name geändert) nahm Kokain anfangs nur an den Wochenenden: "Ein Jahr lang ging es gut, aber nach circa zehn, zwölf Monaten habe ich die Kontrolle komplett verloren. Dann habe ich täglich Kokain konsumiert." Weil auch in seinem Umfeld etliche Menschen Kokain nahmen, um ihren Alltag zu bewältigen, erschien ihm das als normal. Bei drei verschiedenen Koks-Taxis bestellte er den Stoff. "Als ob man Pizza bestellt, ganz normal war das. Das gab mir das Gefühl, dass es nichts Falsches ist."

Hanspeter Eckert, der Leiter der ambulanten Therapieeinrichtung Kokon.

Irgendwann kann er kaum noch schlafen, wird immer abweisender gegenüber Freunden und Familie, die Nase läuft andauernd. Es gibt kaum noch einen Moment, in dem er nicht an die Droge denkt. Seine Verlobte schickt ihn dann zu Kokon, einer ambulanten Therapieeinrichtung in Charlottenburg. Michael schafft den Absprung, hört auf und ist seit einigen Monaten in Therapie. Einrichtungsleiter Hanspeter Eckert erlebt immer wieder, wie schnell die Menschen in den Sog von Kokain geraten: "Es ist vollkommen mittelschichts-tauglich geworden. Du kannst den Dealer in deiner Arbeitspause bestellen oder nach dem Abendessen, wann man es eben möchte." Mit Einzelgesprächen und Gruppenangeboten lernen die Patienten bei Kokon, ohne Kokain zu leben. Immer wieder wird jemand rückfällig, gibt dem Verlangen nach. Weil Kokain mit etwa 70 Euro pro Gramm ziemlich teuer ist, stürzt das viele Abhängige in den finanziellen Ruin.

Koks statt Obst

Drogenfahnder Schremm verweist auf Ermittlungserfolge der Polizei: Allein im vergangenen Jahr seien über 850 Tatverdächtige festgestellt worden, die im Bereich Kokain gegen das Betäubungsmittelgesetzt verstoßen haben: "Es sollte keiner glauben, dass er ohne Entdeckungsrisiko einen Koks-Lieferservice betreiben könnte." Doch die Gegenseite ist oft schneller. Als im Umfeld von Clubs Visitenkarten auftauchten, auf denen Obst angeboten wurde, war klar, dass dahinter in Wahrheit Koks-Taxis steckten. Als die Polizei Ermittlungen aufnahm, waren die Nummern bereits wieder abgeschaltet.

