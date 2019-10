Bild: dpa/A. Bürgi

Berlin auf Droge | Gefahr der Überdosierung - Zahlreiche Berliner Clubs wollen "Liquid Ecstasy" verbannen

23.10.19 | 06:00 Uhr

Die Droge GHB wird in Berlin immer beliebter. Doch die Dosierung des als "Liquid Ecstasy" bekannten Stoffes ist eine Gratwanderung, der Konsum kann tödlich sei. In vielen Berliner Clubs ist die Substanz deshalb tabu. Von Jenny Barke



Auf Daniels* Glastisch liegen alle Utensilien für den Trip. Viel braucht es nicht: Ein Glas, eine Karaffe Wasser, ein braunes Apothekerfläschchen und einige Plastikpipetten mit ablesbarer Milliliterskala. "Die haben wir im Hunderterpack im Netz gekauft", erklärt Daniel. "Pi mal Daumen zu dosieren ist nämlich bei 'G' ganz schlecht." Der Student hat vor einem Jahr das erste Mal GHB mit Freunden genommen. Lange Zeit war er strikt gegen den Konsum, weil ihn die Horrorstorys über den Stoff abschreckten. Denn mit dem auch als "Liquid Ecstasy" bekannten Stoff ist es wie mit so vielen Wirkstoffen: Die Dosis macht das Gift. Es ist sozusagen ein Rave auf Messers Schneide. Wenige Tropfen liegen zwischen Jubel oder Trance - und einer Überdosis, die zu Atem- und Herzstillstand führen kann.

Mehr zum Thema dpa/Ruetschi Belin auf Droge | Anstieg von Drogen-Lieferdiensten - Koks frei Haus Drogen auf Bestellung: Mit einem Anruf wird Kokain bis vor die Haustür geliefert. Die Berliner Polizei spricht von einem erheblichen Anstieg und erhebt jetzt erstmals Zahlen zu sogenannten Koks-Taxis. Von Nico Schmolke

Preisgünstige Droge beliebt bei jungen, unerfahrenen Konsumenten

Aber irgendwann wurde Daniel doch neugierig. "Der ganze Körper kribbelte, es war wie schweben", so beschreibt er seinen ersten Rausch. "Die Emotionen bei G sind wie bei vielen anderen Drogen, es wird alles viel intensiver und kuscheliger." Daniel wirkt aufgeklärt, er hat sich vor seinem Konsum gut informiert. Weil er die hohe Suchtgefahr kennt, will er GHB auf Partys nicht zur Gewohnheit werden lassen, bisher habe er nicht mehr als fünf bis sechs Mal konsumiert. So rational wie Daniel konsumieren die Droge aber längst nicht alle. Denn was viele nicht wissen: Sobald Alkohol und GHB zusammenfließen, potenziert sich ihre Wirkung. Schnell tritt ein kompletter Gedächtnisverlust ein, weshalb die Substanz in dieser Kombination oft als sogenannte K.o.-Tropfen missbraucht wird.

Mehr zum Thema imago/Westend61 Unser Drogen-Quiz: Doppelmoral Wie viel Wald geht für Euer gepflegtes Näschen Schnee im Berghain drauf? Und wie viele Waschmaschinen Wasser verbraucht ein Joint?



Vervierfachung des GHB-Konsums in vier Jahren Forschung

Aktuelle Zahlen zu den Drogentoten in Berlin zeigen, dass GHB hier immer häufiger eine Rolle spielt. Während 2016 und 2017 eine Intoxikation mit GHB nicht zu den Todesursachen zählte, starben 2018 fünf Menschen nach dem Konsum von GHB. In diesem Jahr waren es bis einschließlich Juli bereits zwei. Das geht aus Zahlen der Berliner Polizei hervorgeht, die rbb|24 vorliegen. Felix Betzler ist Psychiater und beobachtet mit Sorge den neuen Drogentrend. Er leitet an der Berliner Charité eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe für Partydrogen. In einer seiner Umfragen unter Berliner Party-Gängern haben 2018 fast zehn Prozent der Befragten angegeben, GHB zu konsumieren. Das sei eine Vervierfachung gegenüber einer Umfrage vier Jahre zuvor, betont der Charité-Psychiater. Beide Umfragen sind nicht repräsentativ. "GHB wird im gleichen Kontext angeboten und konsumiert, in dem auch andere Substanzen angeboten werden, die aus suchtmedizinischer Sicht deutlich harmloser sind, wie Cannabis oder MDMA", sagt Betzler. Die Konsumenten wüssten häufig zu wenig über die Gefahren der Substanz. "Sie probieren es nach drei, vier Drinks oder anderen Drogen aus - und dann gehen die Lichter aus."

Hilfe für Suchtgefährdete Telefonische Beratung in Sucht- und Drogenfragen für Betroffene und ihre Angehörigen. Telefon: 01805 313031 kostenpflichtig. 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min

GHB fällt in Deutschland unter das Betäubungsmittelgesetz. Doch viele Konsumenten umgehen mit Leichtigkeit dieses Gesetz. Denn im Internet können sie die verwandte Substanz GBL kaufen - ein Lösungsmittel, welches die chemische Industrie zur Herstellung von Reinigern für Graffitis und als Basis für Medikamente nutzt. Der Körper wandelt dieses legale GBL in das illegale GHB um. Vor allem bei jungen Partygängern ist der preisgünstige Stoff beliebt - bei der risikofreudigsten und unerfahrensten Konsumentengruppe also. Auch auf Chemsex-Partys in der Schwulenszene findet GHB reißenden Absatz, denn die Substanz wirkt stark sexuell stimulierend.

Nach Mischkonsum kommt Krankenwagen

Während Berliner Clubs andere illegale Drogen wie Ecstasy, Speed und Kokain oft tolerieren, gilt nach Informationen von rbb|24 in zahlreichen Einrichtungen für GHB ein Null-Toleranz-Gebot. An vielen Türen hängen Verbotsschilder für die Droge, erzählen Club-Gänger. Es drohe sofort Hausverbot, berichtet auch Konsument Daniel. Raimund Reintjes von der Clubcommission vertritt als Sprecher die Szene. Erfahrungsgemäß würden Gäste auf GHB schnell zu Stimmungskillern - oder im schlimmsten Fall zu Notfällen. "Dann irren sie über die Flure, schwanken, haben motorische Schwierigkeiten und sind nicht mehr Teil des Feierkosmoses. Das empfinden auch viele Gäste als unangenehm." Nicht selten komme nach Mischkonsum der Krankenwagen.



GHB-Konsument Daniel hält das GHB-Verbot in Clubs nicht für sinnvoll. "Die Substanz ist so oder so verfügbar. Mit Verboten steigt die Gefahr, dass Konsumenten es heimlich machen und ihren Freunden nicht mehr sagen, was sie nehmen, weil es ihnen unangenehm ist." Er argumentiert, dass die Dosierung entscheidend sei und wünscht sich, dass Clubs skalierte Pipetten kostenlos verteilen.

Wenn man GHB und Alkohol zusammen konsumiert, potenziert sich die Wirkung.

Befördern Dosierhilfen den Konsum?

Die Berliner Clubbetreiber polarisiert das Thema. Die einen plädieren dafür, Pipetten an der Bar bereitzustellen. Die anderen wollen die Dosierhilfen nicht offerieren, weil sie Angst haben, den Konsumenten damit ein falsches Signal zu senden. In diesem Konflikt zeigt sich im Kleinen die grundsätzliche Debatte über den Umgang mit Drogen. Befürworter einer präventiv-toleranten Drogenpolitik stehen denen einer repressiv-ablehnenden Einstellung zum Drogenkonsum gegenüber. Clubcommissionssprecher Reintjes beschäftigt sich seit zehn Jahren mit dem Substanzkonsum in Clubs und hat die Erfahrung gemacht, dass sich nur mit einer anhaltenden informationsbasierten Drogenarbeit Notfälle vermeiden lassen. Dafür wünscht sich Reintjes die Unterstützung des Senats und dauerhaft den Auftrag, die Clubgänger aufzuklären. Die Clubcommission begrüßt das Drug-Checking Modell des rot-rot-grünen Senats, das 2020 starten soll. Hier sollen Konsumenten ihre Drogen testen lassen können und gleichzeitig aufgeklärt werden.

Entzug von GHB schwieriger als von Heroin

Auch Konsumentenforscher Betzler hält eine akzeptierende Präventionsarbeit für den richtigen Weg. Man könne einerseits Dosierhilfen ausgeben und andererseits kenntlich machen, dass die Droge unerwünscht ist. Dass Konsumenten über die extreme Suchtgefahr aufgeklärt werden müssen, sieht er bei seinen Patienten. Betzler nennt die Substanz sein "Sorgenkind" unter den Partydrogen. Denn die körperliche Abhängigkeit mache den Entzug von GHB viel schwieriger als von Heroin: "Teilweise landen die Patienten auf der Intensivstation, weil die körperlichen Entzugserscheinungen so massiv sind, dass wir sie mit unseren herkömmlichen Methoden nicht in den Griff bekommen." Die Rückfallquote ist hoch. Viele von denen, die zu ihm kommen, sieht Betzler mehr als einmal. Zudem warnt der Arzt davor, sich mit dem Lösungsmittel irreversibel die Schleimhaut in Speiseröhre und Magen zu verätzen.

GHB-Konsument Daniel ist sich dieses Risikos bewusst. Jedem anderen würde er deshalb von "G" abraten. Auf den Rausch möchte er deshalb trotzdem nicht verzichten.

*Name von der Redaktion geändert.



Sendung: Inforadio, 23.10.2019, 8 Uhr