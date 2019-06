Umweltschützer haben über Pfingsten im Berliner Regierungsviertel für mehr Klimaschutz demonstriert und den "zivilen Klimanotstand" ausgerufen. "Wir erkennen an, dass wir Teil der Klimakrise sind", riefen rund 180 Aktivisten am Sonntag vor dem Bundeskanzleramt. Sie seien bereit für notwendige Veränderungen und die eigenen Handlungen auf eine klimagerechte Welt auszurichten, ging der Sprechchor weiter.

Nach Angaben der Veranstalter nahmen über die vier Tage verteilt insgesamt rund 600 Menschen an der Aktion teil. Neben den sechs Gemeinschaftszelten waren demnach etwa 40 private Zelte auf der Wiese vor dem Tipi am Kanzleramt aufgestellt.

Andernorts ist der Klimanotstand bereits auf nationaler oder kommunaler Ebene ausgerufen worden: in Irland und Großbritannien, sowie in den Städten Basel, Oakland und Vancouver. In Deutschland wurde bisher in Konstanz, Kiel und Ludwigslust der Klimanotstand ausgerufen. In zahlreichen weiteren Kommunen gibt es entsprechende Initiativen.

Auch die Grünen im Potsdamer Landtag fordern, dass Brandenburg als Bundesland den Klimanotstand ausruft. Einen entsprechenden Antrag will die Fraktion diese Woche einbringen. Überschwemmungen und große Waldbrände zeigten, dass Brandenburg eines der verwundbarsten Länder durch den Klimawandel sei, erklärte am vergangenen Dienstag der umweltpolitische Sprecher der Fraktion, Benjamin Raschke. In Berlin hat sich eine Volksinitiative gegründet, die den Senat dazu bewegen will. Ein solcher Schritt würde bedeuten, dass alle geplanten Gesetze und Maßnahmen auf ihre Klima-Auswirkung geprüft werden.