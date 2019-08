Bei einer Debatte über Klimaschutz im Berliner Abgeordnetenhaus ist es am Donnerstag zu mehreren Zwischenfällen gekommen. Zunächst störte der AfD-Abgeordnete Frank Scholtysek die Rede von Georg Kössler (Bündnis90/Die Grünen), indem er ein Plakat hochhielt, das wie ein Ortseingangsschild gestaltet war. Darauf stand: "Umerziehungslager Berlin - entmotorisierte Zone". Über dem Satz war in Form eines roten Stempels zu lesen: "Abgelehnt".

Fast 500 Hitzetote in Berlin

In seiner Rede hatte Kössler das Ziel der Grünen bekräftigt, Benzin- und Dieselautos bis 2030 aus der Innenstadt zu verbannen. "Der Klimanotstand ist Realität", sagte er. Die Politik müsse nun radikal umsteuern. Dazu zähle, in gut zehn Jahren keine Verbrennungsmotoren in der Innenstadt mehr zuzulassen. Noch sei genug Zeit, das auch sozialverträglich zu gestalten.

"Neben Emissionsreduktionen müssen wir uns heute schon um Klimaanpassung kümmern", so Kössler mit Blick auf die Zahl der Hitzetoten, die das Robert-Koch-Institut ermittelt hat. Demnach sind 490 Menschen in der Hauptstadt im vergangenen Jahr einen hitzebedingten Tod gestorben.

Daher fordert der Grünen-Abgeordnete nun: "Berlin braucht mehr Abkühlung. Wir brauchen endlich mehr Entsiegelung im Straßenland, mehr Bäume und mehr Gründächer. Das gehen wir mit dem kommenden Landeshaushalt an."