331 Menschen bei Hitzewelle 2018 in Brandenburg gestorben

331 Menschen sind im vergangenen Jahr in Brandenburg an den Folgen der großen Hitzewelle gestorben. Dies sei der höchste Wert seit 1985, teilte das Gesundheitsministerium am Sonntag mit.

Um diese Zahl zu ermitteln, hatte das Statistische Landesamt für jeden Sommertag die Zahl der Sterbefälle mit den Tagesmitteltemperaturen verglichen. Im zweiten Schritt überprüften die Statistiker, ob eine überdurchschnittliche Sterberate auf Hitze zurückzuführen ist.

Gesundheitsministerin Susanna Karawanskij (Linke) teilte mit: "Hitzewellen stellen eine zunehmende Gesundheitsgefährdung für die Bevölkerung dar. Vor allem für ältere Menschen und Herzkranke können hohe Temperaturen sehr belastend sein."