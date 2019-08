Bild: imago images/Müller-Stauffenberg

Brandenburg - Volksinitiative sammelt Unterschriften für "Klimanotstand"

09.08.19 | 08:05

Eine Volksinitiative will Stimmen dafür sammeln, dass Brandenburg den Klimanotstand ausruft. Vier der zehn Träger der Kampagne "Klimanotstand in Brandenburg" setzen dafür am Freitagmittag in Potsdam die ersten Unterschriften und stellen den Inhalt der Initiative vor. "Die Klimaziele von Paris müssen in Brandenburg für verbindlich erklärt werden", sagte Mitinitiator Henning Schluß.

Zunächst werden 20.000 Unterschriften gebraucht

Bei der Ausrufung des Notstandes müsste der Brandenburger Landtag bei allen zukünftigen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima prioritär berücksichtigen, um die Klimakrise und deren Folgen zu begrenzen oder abzuschwächen, schreibt die Initiative auf ihrer Internetseite [volksinitiative-klimanotstand.com]. Damit die Volksinitiative erfolgreich ist, sind 20.000 Unterschriften innerhalb eines Jahres nötig. In einer zweiten Stufe müssen 80.000 Unterschriften zusammen kommen. Dann muss der künftige Landtag darüber entscheiden, ob das Land den Klimanotstand ausruft. Lehnt er dies ab, könnte ein Volksentscheid folgen. Der Brandenburger Landtag hatte allerdings kürzlich einen Antrag der Grünen auf Ausrufung des Klimanotstandes abgelehnt.



Am kommenden Mittwoch will auch die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung darüber beraten, ob in der Stadt der Klimanotstand ausgerufen wird.

Viele Städte sind Vorreiter Konstanz gefolgt

Als erste deutsche Stadt hatte Konstanz am 2. Mai den Klimanotstand ausgerufen. In dem Beschluss heißt es, der Gemeinderat erkenne die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als "Aufgabe von höchster Priorität" an.



Deutschlandweit folgten dem Konstanzer Vorbild mehr als 40 Städte, in Baden-Württemberg schlossen sich Heidelberg, Bühl, Karlsruhe und Radolfzell an. Auch in Berlin gibt es eine Volksinitiative, die die Ausrufung fordert.

Die bereits beschlossenen oder für die nächste Zeit anvisierten Maßnahmen reichen von der Verbilligung des öffentlichen Nahverkehrs (Radolfzell) bis zur Festlegung, dass die Verwaltungen stets zur Klimaverträglichkeit relevanter kommunalpolitischer Entscheidungen Stellung nehmen müssen. In Konstanz sollen alle Maßnahmen nun von einer Taskforce koordiniert werden.



Sendung: Radioeins, 09.08.2019, 8:00 Uhr