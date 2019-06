"Die Lage ist ernst", sagte der Grünen-Politiker Benjamin Raschke am Freitag im Landtag in Potsdam. "Wir verbrennen fossile Brennstoffe als gäbe es kein Morgen." Er hatte gefordert, dass jedes Handeln des Landtages künftig einem Klimacheck unterzogen wird. Die Mehrheit stimmte dagegen.

Erst an Pfingsten hatten Umweltschützer im Berliner Regierungsviertel für mehr Klimaschutz demonstriert und den "zivilen Klimanotstand" ausgerufen. Die Aktivisten sahen vor, dass die Idee so in Unternehmen, Kommunen oder andere Institutionen getragen werden kann. Diese könnten den Notstand ebenfalls ausrufen und danach Maßnahmen für mehr Klimaschutz ergreifen.

Andernorts ist der Klimanotstand bereits auf nationaler oder kommunaler Ebene ausgerufen worden: in Irland und Großbritannien, sowie in den Städten Basel, Oakland und Vancouver. In Deutschland wurde bisher in Konstanz, Kiel und Ludwigslust der Klimanotstand ausgerufen. In zahlreichen weiteren Kommunen gibt es entsprechende Initiativen. In Berlin hat sich eine Volksinitiative gegründet, die den Senat dazu bewegen will. Ein solcher Schritt würde bedeuten, dass alle geplanten Gesetze und Maßnahmen auf ihre Klima-Auswirkung geprüft werden.