Die An- und Abfahrt am Berliner Flughafen Tegel waren am Freitagabend erheblich eingeschränkt, die Zufahrt zwischenzeitlich sogar komplett gesperrt. Grund war eine Fahrraddemonstration der Klima-Aktivisten von "Extinction Rebellion" gegen den Flugverkehr.

Mit einer Fahrraddemo haben Klimaaktivisten am Freitagabend erhebliche Verkehrbehinderungen am Flughafen Berlin-Tegel verursacht. Die An- und Abfahrt am Airport war stark eingeschränkt und zwischenzeitlich ganz gesperrt. Auch Busse der BVG fuhren die Terminals nicht an. Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin mitteilte. Auf Zufahrtsstraßen zum Flughafen hatten sich teils lange Staus gebildet: so etwa auf dem Saatwinkler Damm und dem Kurt-Schumacher-Damm. Passagiere sollten für die Anfahrt mindestens eine halbe Stunde länger einplanen, hieß es zwischenzeitlich.

Inzwischen ist laut VIZ die Demonstration beendet.