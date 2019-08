chromorange Audio: inforadio | 23.08.2019 | Bild: chromorange

Treibhausgase - Wer das Klima anheizt

23.08.19 | 06:18 Uhr

Strom, Wärme, Schwerindustrie: In diesen Sektoren wird besonders viel CO 2 ausgestoßen. rbb|24 hat exklusiv alle großen Verursacher in Berlin und Brandenburg ausgewertet. Doch ein Unternehmen ist schmutziger als alle anderen zusammen. Von Dominik Wurnig



Zweiundzwanzigmillionenachthundertsiebentausenddreiundsiebzig - also 22.807.073 Tonnen CO 2 -Äquivalente: So viele schädliche Klimagase hat alleine das Braunkohle-Kraftwerk Jänschwalde im Jahr 2018 in die Luft geschleudert. Damit ist der Stromproduzent der Lausitz Energie AG (Leag) mit Abstand der größte Klimaschädiger in Berlin und Brandenburg - deutschlandweit liegt er auf Platz drei.



Das zeigt eine exklusive Datenauswertung von rbb|24 der Daten der Deutschen Emissionshandelsstelle DEHST. Darin sind alle großen CO 2 -Verschmutzer aus der Energiewirtschaft, der Industrie und der Luftfahrt mit genauen Zahlen aufgeführt. Insgesamt 99 Anlagen aus Brandenburg und Berlin mussten 2018 der Bundesbehörde bzw. der Europäischen Kommission melden, wie stark sie das Klima belasten. Klicken Sie auf die Karte, um die exakten Emissionen jedes einzelnen Betriebs zu erfahren (sollte die interaktive Grafik nicht angezeigt werden, klicken Sie bitte hier):



Umgerechnet auf den durchschnittlichen CO 2 -Verbrauch der Deutschen sind die Emissionen der Industrie gewaltig. Laut Europäischem Amt für Statistik lag der durchschnittliche ökologische Fußabdruck im Jahr 2017 bei 11,3 Tonnen CO 2 -Äquivalenten pro Deutschem. Demnach belastet die Kohleverstromung in Jänschwalde das Klima genauso stark wie mehr als 2 Millionen Menschen in Deutschland.



Knapp 340.000 Menschen verbrauchen soviel CO 2 wie die Erdölraffinerien in Schwedt. Fairerweise muss aber dazu gesagt werden: Im durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch der Deutschen sind die Emissionen der Industrie schon miteingerechnet.



Wer mehr ausstößt, muss mehr zahlen

Dass die Emissionszahlen großer CO 2 -Emittenten überhaupt vorliegen, liegt daran, dass diese Betriebe für jede ausgestoßene Tonne an Treibhausgasen ein sogenanntes Zertifikat vorweisen müssen. Industriebetriebe bekommen einen Teil der Zertifikate kostenlos zugeteilt - Energieunternehmen hingegen müssen alle ihre Zertifikate an der Börse oder über Auktionen erwerben. Die Idee dahinter: Der Markt sorgt so für einen Anreiz, möglichst wenig auszustoßen. Die saubersten zehn Prozent der Industrieunternehmen bekommen sogar mehr Zertifikate zugeteilt als sie ausstoßen und haben so eine zusätzliche Einnahmequelle. Lange Zeit galt der europäische Zertifikatshandel als stumpfes Schwert im Kampf gegen die Klimakrise. Weil es einen Überschuss an Zertifikaten gab, dümpelte der Preis für Zertifikate jahrelang um die fünf Euro für eine Tonne CO 2 -Äquivalente. Doch seit Ende 2017 steigt der Preis an, da die Europäische Union in Zukunft die Menge der Zertifikate reduziert. Das zeigt die Entwicklung der sogenannten Spotpreise, die an der Leipziger Energiebörse EEX gezahlt werden.



Rätselraten über tatsächliche Kosten der heimischen Betriebe

Auch für Betriebe in Berlin und Brandenburg spielt der Preis für den CO 2 -Ausstoß eine immer größere Rolle. Nimmt man den üblichen Vergleichswert, den sogenannten Dezember-2018-Kontraktpreis zur Grundlage, mussten Anlagenbetreiber in der Region geschätzte 680 Millionen Euro für Emissionszertifikate aufbringen. (In der obigen Karte können Sie für jede Anlage die geschätzen Kosten für den Zukauf fehlender Zertifikate einsehen.) "Kein Kommentar. Betriebsgeheimnis", lautet aber in der Regel die Antwort, wenn man Unternehmen fragt, wie hoch die tatsächlichen Kosten für den Emissionshandel sind. Denn mit der richtigen Strategie und dem nötigen Glück können die Kosten am Finanzmarkt dafür stark gedrückt werden. Für die rbb|24-Auswertung wurde daher ein marktüblicher Vergleichswert herangezogen. "Für kleine Unternehmen ergeben sich bei verpflichteter Teilnahme am Emissionshandel unverhältnismäßig hohe Aufwendungen zur Abwicklung", sagt der Geschäftsführer der Stadtwerke Senftenberg, Detlef Moschke. Schon jetzt hat der hohe Zertifikatspreis Auswirkungen auf die Verbraucherpreise, bestätigt die Sprecherin der Stadtwerke Cottbus. Bei Vattenfall in Berlin beeinflusssen die Preise für Brennstoff, Strom und CO 2 -Zertifikate, welches Kraftwerk hochgefahren wird. "Es kann daher sein, dass wir eine Kohleanlage nicht einsetzen, weil es wirtschaftlich günstiger ist, eine mit Gas gefeuerte Anlage zur Wärmeerzeugung zu nutzen," sagt Vattenfall-Sprecherin Julia Klausch. "Damit sinken automatisch die CO 2 -Emissionen."

Energie erzeugt Bärenanteil

Für den Bärenanteil der Emissionen in der Region ist der Energiesektor verantwortlich: In Brandenburg sind es über 80 Prozent. Allen voran die großen Kraftwerke, aber auch kleine lokale Versorger.



Das Heizwerk der Stadtwerke Senftenberg hat im Vorjahr 3.800 Tonnen CO 2 -Äquivalente ausgestoßen. Insgesamt konnten dort aber die Emissionen in den letzten Jahren um 60.000 Tonnen jährlich reduziert werden, da von Braunkohle auf Erdgas umgerüstet wurde und Wärme über Sonnenenergie, Biogas und die Kläranlage gewonnen wird. "In Senftenberg hat nach den derzeit technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten eine "Wärmwende" stattgefunden," sagt Stadtwerke-Geschäftsführer Moschke. Für nennenswerte Emissionen sind in der Hauptstadtregion neben dem Energiesektor noch Raffinerien, die Herstellung von Eisen, Stahl & Aluminium sowie von Zement & Kalk verantwortlich, wie man auf der untenstehenden Grafik sehen kann (Um die Grafik sehen zu können, müssen Sie auf Inhalt laden klicken).



Steinkohle in Berlin

Größter Einzelemittent in Berlin ist das Vattenfall-Heizkraftwerk Reuter West in der Siemensstadt mit über 2,1 Millionen Tonnen Treibhausgasen im Jahr 2018. Das entspricht dem ökologischen Fußabdruck von 190.000 Durchschnittsbürgern. In dem Kraftwerk wird Steinkohle verbrannt, um Fernwärme und Strom zu erzeugen. Nennenswerte Industriebetriebe gibt es in Berlin kaum - die 18 Kraftwerke der Vattenfall machen 95 Prozent der emissionshandelspflichtigen CO 2 -Emissionen aus. "Wir wollen innerhalb einer Generation ein Leben ohne fossile Brennstoffe ermöglichen, unseren Anlagenpark umbauen und in Berlin bis spätestens 2030 aus der Kohlenutzung auszusteigen," erklärt Julia Klausch, Pressesprecherin von Vattenfall.



Lufthansa stößt etwas mehr CO2 aus als Raffinerie in Schwedt

Für Flüge, die innerhalb Europas starten oder landen, müssen Fluglinien Zertifkate entsprechend dem CO 2 -Ausstoß vorlegen. Den größten Fußabdruck hinterlässt 2018 in Deutschland die Lufthansa, gefolgt von Eurowings und der Post-Tochter European Air Transport Leipzig. Da ausländische Fluglinien dem EU-Land zugeordnet werden, wo sie vorwiegend tätig sind, finden sich mit Sunexpress und Koreanair auch Unternehmen aus dem Ausland in den Top 10.

Im Vergleich zu regionalen Unternehmen wäre die Lufthansa mit ihrem CO 2- Ausstoß auf Rang drei. Mit 4,3 Millionen Tonnen Treibhausgasen stößt die größte deutsche Airline etwas mehr CO 2 -Äquivalente aus als die Raffinerien in Schwedt (3,6 Millionen Tonnen CO 2 -Äquivalente).

Kaum Industrie aber viel Kohlendioxid