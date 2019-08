Unter anderem wird darin gefordert, alle an die Stadtverordnetenversammlung oder den Hauptausschuss gerichteten Beschlüsse auf ihre Klimaauswirkungen hin zu prüfen, den Baum- und Grünschutz durch mehr Personal zu stärken sowie den Radverkehr zu fördern. Außerdem soll Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) prüfen, wie die Festsetzung von Klimaschutzzielen in städtebaulichen und anderen Plänen erfolgen kann.

Die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung will am Mittwoch über die Ausrufung des Klimanotstandes beraten. Einen entsprechenden Antrag hatten die Fraktionen der Grünen, Linken, SPD und "Die Andere" auf die Agenda gebracht.

Potsdam wäre nicht die erste Stadt in Deutschland, die den Klimanotstand ausruft. Konstanz hatte bereits am 2. Mai den Klimanotstand ausgerufen. In dem Beschluss heißt es, der Gemeinderat erkenne die Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen als "Aufgabe von höchster Priorität" an. Deutschlandweit folgten dem Konstanzer Vorbild mehr als 40 Städte, in Baden-Württemberg schlossen sich Heidelberg, Bühl, Karlsruhe und Radolfzell an.

Die bereits beschlossenen oder für die nächste Zeit anvisierten Maßnahmen reichen von der Verbilligung des öffentlichen Nahverkehrs bis zur Festlegung, dass die Verwaltungen stets zur Klimaverträglichkeit relevanter kommunalpolitischer Entscheidungen Stellung nehmen müssen. In Konstanz sollen alle Maßnahmen nun von einer Taskforce koordiniert werden.

Auch in Berlin läuft inzwischen eine Volksinitiative zur Ausrufung des Klimanotstands. Wenn mindestens 20.000 Unterschriften zusammenkommen, muss sich das Abgeordnetenhaus mit dem Vorschlag beschäftigen.