In der vergangenen Woche rief bereits der Gemeinderat der baden-württembergischen Stadt Konstanz den "Klimanotstand" aus. In anderen Städten und Regionen Deutschlands gibt es ebenfalls solche Forderungen: So ruft beispielsweise das Klimabündnis Hamm zu einem Klimanotstand in Nordrhein-Westfalen auf. In Kiel gibt es ähnliche Bestrebungen.



Auch weltweit sind bereits zahlreiche Städte dem Aufruf von Natur-und Klimaschützern gefolgt: So haben Städte wie Los Angeles in den USA, Vancouver in Kanada, London und das schweizerische Basel bereits ähnliche Resolutionen verabschiedet.

Am Wochenende forderten die deutschen Kommunen vom Bund und den

Ländern mehr Hilfe beim Klimaschutz. "Notwendig ist ein deutschlandweiter 'Masterplan Klimaschutz'", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Die kommunalen Klimaaktivitäten sollten damit nachhaltig unterstützt und gefördert werden. Auch seien zusätzliche Anreize nötig, um auch die Bürger stärker zu aktivieren.