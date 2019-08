Die Ausrufung des Klimanotstands hat per se keine Gesetzeskraft. Kritiker sehen ihn deshalb als Symbolpolitik - so wie Baden-Württembergs Umweltminister Franz Untersteller (Grüne). Es gebe seit Jahren einen weltweiten Klimanotstand. "Und nur weil man es dann in den Städten so nennt, hat man keine Tonne CO 2 weniger in der Bilanz", sagt Untersteller. Ohne konkrete Maßnahmen bleibt der Klimanotstand ein potentiell inhaltsloses Label.