Bild: dpa/Patrick Pleul

Regionaler Bericht - Neuer Klimareport sagt Brandenburg Extreme voraus

20.09.19 | 14:00 Uhr

Ein neuer regionaler Klimareport für Brandenburg ergibt: es wird immer wärmer und das Land droht, dramatisch Wasser zu verlieren. Der Meeresspiegel hingegen könnte so stark steigen, dass Bad Freienwalde zur Jahrhundertwende an der Ostsee liegt.



Der Klimareport des Deutschen Wetterdienstes (DWD) rechnet in den kommenden Jahrzehnten mit weiteren Extremen für Brandenburg.



Demnach droht das Land, dramatisch an Wasser zu verlieren. Gleichzeitig könnte den Forschern zufolge der Meeresspiegel so stark steigen, dass Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) zur Jahrhundertwende an der Ostsee liegt. Der am Freitag vorgestellte regionale Bericht gilt als Voraussetzung für die Erarbeitung von Maßnahmen zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels.

Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD), der den Klimareport am Freitag gemeinsam mit Mitarbeitern des DWD vorgestellt hat, sagte, es würde immer deutlicher, dass der Klimawandel sich beschleunigt habe und die negativen Wirkungen zugenommen hätten. "Brandenburg steht ohne Wenn und Aber zur Umsetzung der national und international verabredeten Klimaschutzziele", so Vogelsänger weiter.

Brandenburg ist Kernland trockerner fallender Zone

In den zwölf klimatischen Teilregionen Deutschlands, sei Brandenburg, so der Bericht, das "Kernland einer trockener fallenden Zone". "Brandenburg gilt als gewässerreich und niederschlagsarm", so der Minister. Hoch- und Niedrigwasser forderten die Region immer wieder heraus. "Deshalb zeichnet sich nicht nur mit Blick auf 2018 und aktuell in diesem Jahr ab, dass die Wasserverfügbarkeit die größte Herausforderung für Brandenburg sein wird", betont Minister Vogelsänger. Die von LfU und DWD ausgewerteten Klimamodellierungen bestätigten diese Einschätzung. Aus dem Report geht hervor, dass es in Brandenburg immer wärmer wird. Demnach ist seit der Aufzeichnung der Wetterdaten im Jahr 1881 bis 2018 die durchschnittliche Jahrestemperatur um 1,3 Grad gestiegen. Von 1961-1990 lag der Jahresmittelwert in Brandenburg bei 8,7 Grad. Im vergangenen Jahr stieg er demnach auf den Rekordwert von 10,8 Grad. Nach Beobachtungen der Wetterexperten nehmen die Frosttage ab, Sommertage und die Wahrscheinlichkeit von Hitzewellen dagegen zu.

Waldumbau dringend nötig

Reagiert habe das Land darauf bereits: So gebe es unter Federführung des Landesamts für Umwelt ein Niedrigwassermanagement, das sich aktuell auch wieder um die Pegelstände der Spree bemüht. Zudem seien nach 1997 an der Oder und später an der Elbe umfangreiche Baumaßnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes umgesetzt worden. Die Klima-Experten haben das Land aufgefordert, den Wald dringend umzubauen werden und mehr Laubbäume zu pflanzen. Um weitere unkontrollierbare Großbrände zu vermeiden, sei es zudem nötig, die früheren Truppenübungsplätze schnellstmöglich von Munition zu befreien.

Auch mit Blick auf die Grundwasserneubildung sei der Waldumbau im Kiefernland Brandenburg die zentrale Strategie, um die Verdunstung über Waldflächen zu reduzieren. Zudem erhöhe der Waldumbau die Anpassungsfähigkeit des Waldes an die Folgen des Klimawandels, senke die Anfälligkeit für Schädlinge und eben die Brandgefahr, hieß es aus dem Landesamt für Umwelt.

