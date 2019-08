imago images/Martin Müller Audio: Radioeins | 15.08.2019 | Interview mit Mike Schubert | Bild: imago images/Martin Müller

Interview | Potsdamer OB Schubert - "Der Klimanotstand wird in konkrete Politik münden"

15.08.19 | 15:26 Uhr

Als erste Stadt in der Region hat Potsdam den Klimanotstand ausgerufen. Das hat juristisch zwar keine Konsequenzen, reine Symbolpolitik sei es allerdings nicht: Es werde sich einiges für Potsdam ändern, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD).

rbb: Herr Schubert, gestern Abend haben die Stadtverordneten für den Klimanotstand gestimmt. Was ändert sich dadurch in deren Aufgabenbereich? Mike Schubert: Bis jetzt konnten in der Politik auch Anträge unabhängig von vorherigen Prüfungen sofort beschlossen werden. Wir wollen das jetzt grundsätzlich anders machen – und das ist ein Paradigmenwechsel. Wenn ich etwa eine Schule oder Straße am Waldrand baue, wird dieser Antrag erst von der Verwaltung auf die Frage hin geprüft: Welche Auswirkung hat das auf Klima und Umwelt der Stadt? Mit dem Ergebnis dieser Prüfung können die Stadtverordneten ihre Entscheidung treffen. Wir geben ihn mehr Informationen als vorher an die Hand. Der CDU-Fraktionschef kritisiert, dass die geplanten Prüfungen auf Umwelt- und Klimaverträglichkeit die Verwaltung lahmlegen könnten. Wie viel Zeit wird das denn in Anspruch nehmen? Ich habe mir jetzt erstmal von der Stadtverordnetenversammlung bis März 2020 Zeit erbeten, um ein praktikables Verfahren zu entwickeln. Wir werden durch den Klimanotstand mehr prüfen müssen, das ist richtig. Aber ich finde, das ist es auch wert. Und: Bei Baumaßnahmen haben wir ebenfalls Umweltverträglichkeitsprüfungen. Da diskutiert heute keiner mehr in Deutschland, dass sie Zeit in Anspruch nehmen. Das gleiche gilt für finanzielle oder haushalterische Prüfungen. Das Thema Klima hat mindestens dieselbe große Relevanz. Von daher sollte man da genauso sorgfältig prüfen.

Manches wird länger dauern, darauf können sich die Potsdamer schon mal einstellen. An welchen Stellen wird es sonst noch unangenehm durch diesen Klimanotstand? Wir haben konkrete Prüfaufträge der Stadtverordneten bekommen. Das werden manche als unangenehm empfinden, andere werden sagen, es ist eine richtige Maßnahme. Zum Beispiel: Muss es wirklich sein, um Potsdam eine Umgehungsstraße zu ziehen, wie einige fordern? Das würde dazu führen, dass Wald in großem Maße abgeholzt wird, und wir durch Naturschutzgebiete eine Straße bauen. Wird man eine solche Maßnahme womöglich endgültig beerdigen und definitiv aus dem Programm nehmen? Auch Forderungen nach mehr Radwegen werden einige toll finden. Andere wiederum werden sagen: Ich fahre gar kein Rad. Aber ich glaube beim Großteil der Potsdamer Bevölkerung ist eine große Akzeptanz da.

Sie sind dem Beispiel von Konstanz, Köln, Bochum und vielen anderen Städte in Deutschland gefolgt. Inwiefern besprechen Sie sich mit ihnen oder holen sich anderswo Hilfe? Wir haben vor wenigen Wochen eine Zusammenkunft von Praktikern gehabt, die sich in den Verwaltungen sich mit dem Thema Klimaschutz und Klimaschutzbelange auseinandersetzen. Vor allem die Frage, was es jetzt für eine Verwaltung heißt und was wir jetzt prüfen müssen, ist ein Stück Neuland. Wir stimmen uns darüber ab, damit die Verwaltungspraxis in Deutschland in solchen Fragen auf Dauer ähnlich wird.

Was ändert sich durch den Klimanotstand konkret für Potsdam? Wir setzen damit ein klares Symbol. Es ist aber nicht nur Symbolpolitik. Wenn wir die Maßnahmen, die dort geprüft werden, umsetzen – etwa weitestgehend autofreie Innenstadt – dann wird sich in Potsdam das Zusammenleben an dieser Stelle verändern. Wir werden eine andere Art von Mobilität haben. Das ist vergleichbar, mit dem, was wir Anfang der 1990er Jahre hatten, als sich Potsdam entschieden hat, auf Kohleverstromung zu verzichten. Das war seinerzeit eine harte politische Diskussion. Heute redet kein Mensch mehr darüber. Alle sind froh, dass Potsdam dadurch einen großen Beitrag zur Kohlendioxid-Einsparung geleistet hat.



Wenn die CDU und FDP kritisieren, es sei nur Symbolpolitik, dann sagen Sie: Stimmt – aber im guten Sinne... Es ist Symbolpolitik plus einem fast dreiseitigen Kanon von Anträgen, die ich mit meiner Verwaltung jetzt schon zu prüfen habe, von konkreten Maßnahmen. Es ist mehr als Symbolpolitik, es wird in konkrete Politik münden. Vielen Dank für das Gespräch.



