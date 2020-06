Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 10.06.2020 | 20:47 Uhr

Es ist immer wieder bezeichnend, wenn Menschen von außen an die Angelegenheit herangehen, anstatt sie "von innen heraus", aus sich selbst heraus zu verstehen. Damit ist das Vermögen zu einem Perspektivwechsel verbunden.



Die uralte chinesische Auffassung, die mit dem aktuellen China so wenig zu tun hat, wie die Germanen, die in den Wäldern hausten, mit den gegenwärtig so bezeichneten Deutschen, sie beruht nicht auf Aufrechnung. Gänzlich anders: Sie ist fern jeglicher Aufrechnung.



Es ist eine gänzlich andere Auffassung als diejenige, die die Welt hermetisch in Schwarz und Weiß, in Gut vs. Böse teilt und daraus zu schlussfolgert, dass das vermeintlich Gute den Sieg, das vermeintlich Böse aber gefälligst zur Niederlage geführt werden müsse.



"So bin ich immer Teil von dem, über das ich die Rede führe." Ungefähr so könnte dieses Prinzip übersetzt werden. Keine Berliner Mauer wäre unter diesem Aspekt je gebaut worden, keinem so bez. Bösen jemals "aufs Haupt" geschlagen worden ...