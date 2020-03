Was genau das heißt, können Sie hier nachlesen . Wobei immer noch ein Haufen Fragen offen ist: Sei es, wie die Hygienemaßnahmen aussehen sollen und natürlich auch, an irgendeinem Punkt, ob und wie am Ende der Abschluss gefeiert werden darf.

Die Abiturprüfungen in Deutschland sollen trotz Corona-Krise wie geplant stattfinden. Zum jetzigen Zeitpunkt sei eine Absage von Prüfungen nicht notwendig, erklärte die Kultusministerkonferenz (KMK) der Länder am Mittwoch.

Diese Kolumne ist ein bisschen wie Sport, weil ich sie am Ende des Tages schnell weghacke. Wobei, sorry, ich gebe es zu: Gestern und vorgestern hat das mit dem Ziel 20 Uhr nicht wirklich geklappt. Und heute reiße ich auch die Deadline. Ich gelobe Besserung.

Oder weil es schwer für mich ist einem Fitnessprogramm zu folgen, das einem durchtrainierte Jungs und Mädels zeigen. Wenn ich auf Fotos und Videos diese Leute sehe, die jede Anstrengung weglächeln, fühle ich mich schon vor der ersten Runde schlecht. Entsprechend kann ich diesen Artikel von "tipBerlin" nur eingeschränkt empfehlen. Eben nur für die, die schon gut aussehen und das so halten wollen. Ich dagegen in meiner Schlaffheit halte mich entweder mehr oder minder an das Zirkeltraining, das hier zu sehen ist. Und zwar ganz einfach weil ich weniger Komplexe bekomme, wenn ich nur ein fittes Zeichenmännchen sehe:

Großstadtchaos statt Alpenpanorama, Brandenburger Seen statt britisches Meer. Haluka Maier-Borst war schon an ein paar Orten und hat immer die falsch-richtige Wahl getroffen. Für Berlin. Jetzt sitzt er im Wedding - und fest. Denn nach einer Reise in die Schweiz ist er in Heimquarantäne. Jeden Tag gegen acht genehmigt er sich einen Absacker und eine kleine Pause von der Nachrichtenlage.

Einige Freunde haben mich gefragt, wie ich das aushalte in der Quarantäne. Und ja es ist merkwürdig. Ein bisschen ist es, als sei man auf einem Raumschiff. Nur dass es halt Schwerkraft gibt, was das Kochen zwar leichter macht. Aber alles andere weniger aufregend.

Ein bisschen hilft mir vielleicht, dass ich vor Jahren als Reporter in Fukushima berichtet habe. Aber am Ende blieb damals und bleibt heute es ein mulmiges Gefühl. Wenn man nicht raus kann, weil da draußen was ist. Ich versuche dagegen zu halten. Mit Routinen, mit Sport, mit Kochen. Und hin und wieder die Augen zu schließen und nur auf meinen Atem zu hören. Das hilft.

Aber: Es gibt sicherlich Leute, die sich da noch besser auskennen. Ich weiß noch nicht in welchen Abständen und wie oft, doch ich würde genau diesen Freiraum nutzen, um solche Leute zu Wort kommen zu lassen. Die wissen, wie man in Extremsituationen ruhig bleibt. Falls Sie also ewig auf einem U-Boot rumgefahren sind oder lange im Krankenhaus lagen wegen einer Krankheit. Wenn Sie lange in einem Kloster waren oder wenn Sie sich auf irgendeiner anderen Weise mit dem Festsitzen auskennen, dann schreiben Sie uns/mir bitte an haluka.maier-borst@rbb-online.de. Und natürlich auch weiterhin, wenn Sie uns einfach sagen wollen, wie es Ihnen geht.

Bis morgen, bleiben Sie drinnen und Prost, sagt

Haluka Maier-Borst