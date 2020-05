Bei mir geht es vornehmlich nicht um Wochenendausflüge, sondern darum, dass ich raus aus meiner WG will. Die Quarantäne-Zeit hat eines deutlich gemacht: Das Zusammenleben funktioniert nicht mehr. Und während ich jede freie Stunde drinnen verbringe, um nach Wohnungen zu suchen, wird mir bewusst: Die eigenen vier Wände, ein Zuhause, haben durch Corona an Bedeutung gewonnen.

Wer es am Wochenende nicht aufs Land oder ans Meer schafft, kann sich einer der mehr als 60 angemeldeten Demos in Berlin anschließen . Denn ab Samstag gelten keine Teilnehmerbeschränkungen mehr für Demos. Raus, um die wieder das Grundrecht zu demonstrieren wahrzunehmen.

Raus wollen an diesem Wochenende vermutlich viele, weil es ein langes ist. Raus ans Meer, raus nach Brandenburg. Das ist endlich wieder erlaubt. Aber bevor die Ausflügler auch endlich rausgekommen sein werden, steht ihnen vor allem eines bevor: Stau. Der ADAC erwartet Staus und volle Autobahnen. Aber vielleicht gehört das auch einfach zu der lang ersehnte Normalität dazu, im Stau zu stehen. Was man nicht alles auf sich nimmt, um rauszukommen.

So langsam nimmt Corona einen geringeren Stellenwert in der Berichterstattung ein und es schleichen sich "andere" Nachrichten in die Zeitungen. Nachrichten, die weit draußen, außerhalb unserer vier Wände und auch unserer Grenzen stattfinden. Eine beschäftigt mich ganz besonders: der Fall George Floyd. Er ist am Montag im Alter von 46 Jahren gestorben. Zuvor hatte ein Polizist fast acht Minuten lang sein Knie auf Floyds Hals drückt. Der Polizist ist weiß, George Floyd war schwarz. Und das ist nur ein Beispiel von Polizeigewalt gegen Afro-Amerikaner. Seitdem kommt es zu Protesten, eine Polizeiwache in Minneapolis wurde in Brand gesetzt.

Sie fragen sich jetzt vielleicht:

Was hat das mit Berlin, Brandenburg oder Corona zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Ich sage Ihnen: Der Fall geht jeden und jede einzelne von uns etwas an. Denn er zeigt: Wir sind weit entfernt von einer Rassismus-freien Gesellschaft. Und jede und jeder von uns sollte ihren bzw. seinen Teil tun, um dahin zu kommen.

Ein guter Anfang ist das Hörbuch von der Tupoka Ogette mit dem Namen "Exit Racism", was die Autorin umsonst zur Verfügung stellt.