Bild: rbb|24/Mitya

Der Absacker - Dann halt auch noch Schweinepest

10.09.20 | 16:45 Uhr

Sechs Monate nach dem Ausbruch von Corona kommt nun die Afrikanische Schweinepest in die Region. Haluka Maier-Borst ist entnervt und möchte das Jahr 2020 jetzt einfach nur noch schnell abhaken.

"Haluka, du weißt nie, wann gut ist." Das ist so ein Ausspruch, mit dem ich groß geworden bin. Denn früher hatte ich die Angewohnheit (und in schlechten Momente auch heute noch), einfach alles auszureizen. Fristen, mein Guthaben für dumme Sprüche und vor allem die Geduld anderer Menschen. Anderthalb Jahrzehnte später ertragen wir alle mit viel Geduld dieses Jahr. Rechtsextreme Gewalttaten in Deutschland, Chaos in den USA auf so vielen Ebenen, Hungerkrise in Jemen und natürlich über allem Corona. Und trotzdem würde ich nur zu gerne diesem Jahr zurufen: "Mensch, 2020, jetzt ist aber mal genug, oder?" Ist es aber nicht.

1. Was vom Tag bleibt

In einer gefühlt fernen Zeit, als wir als gesamtes rbb|24-Team noch im Büro waren, hatten wir bereits über die Afrikanische Schweinepest gesprochen. Darüber wie man sich gegen eine Krankheit vorbereitet, gegen die es keinen Impfstoff gibt. Wie Bauern ihre Tiere schützen können, was die anderen offenen Fragen sind. Dann wurde es ruhig um das Thema und ich persönlich dachte, vielleicht bleibt wenigstens diese Krankheit uns erspart. Nun ist die Afrikanische Schweinepest aber auch in Brandenburg angekommen. Folgen hat das Virus für den Menschen keinen. Für Schweine ist das Virus aber je nach Ausprägung teilweise in bis zu 100 Prozent der Fälle tödlich. [oie.int]. Alles Weitere, was Sie dazu wissen müssen, haben die Kolleginnen Bettina Rehmann und Caroline Winkler hier zusammengetragen und anschaulich illustriert.

rbb|24/Caroline Winkler Hintergrund: Tierseuche in elf Illustrationen erklärt - Das macht die Afrikanische Schweinepest so bedrohlich Wo kommt die Afrikanische Schweinepest her? Wo trat sie bisher auf? Und welche Gefahr geht von ihr aus? Die wichtigsten Antworten zu der Tierseuche auf einen Blick. Von Bettina Rehmann (Text) und Caroline Winkler (Illustration)

2. Abschalten.

Durchhalten ist also die Parole. Das kann man sogar auf künstlerisch wertvolle Art und Weise machen, im Bademantel und gesegnet mit einer Wahnsinnsstimme. So wie Marc Rebillet [instagram.com].

Wer ich bin Fotostudio Neukölln Großstadtchaos statt Alpenpanorama, Brandenburger Seen statt britisches Meer. Haluka Maier-Borst war schon an ein paar Orten und hat immer die falsch-richtige Wahl getroffen. Für Berlin. Jetzt sitzt er im Wedding und gönnt sich hin und wieder einen Absacker mit seinen Kolleginnen und Kollegen – und damit eine kleine Pause von der Nachrichtenlage. Vorerst allerdings nur digital aus dem Homeoffice.

3. Und, wie geht's?

Irgendwie holt mich meine Vergangenheit ein. Vor Wochen hatte mir schon mein alter Deutschlehrer geschrieben. Nun also hat sich mein alter Mathelehrer Herr K. bei mir gemeldet, der sicher auch ein ums andere Mal von mir leicht entnervt war. Herr K. gewinnt der aktuelle Lage immerhin einen didaktischen Aspekt ab: Durch Corona kommen viele Mathematik-Themen in die Nachrichten. Exponentialfunktionen, Wahrscheinlichkeits-Rechnung, Testen mit Fehlern 1. und 2. Art. Somit gibt es viele Möglichkeiten konkrete Probleme im Unterricht zu besprechen. Und weil das alleine zu dröge wäre, hat er netterweise auch noch ein altes Fotos geschickt vom Karneval 2004, wo ich als er verkleidet in die Schule ging. Ganz so toll sind mir die Locken nicht gelungen und das obwohl ich die ganze Nacht zuvor auf pieksenden Wicklern schlief.

Bild: privat

Was haben Sie für lustige Fotos letztens wiedergefunden? Was fällt Ihnen zur Schulzeit ein? Schreiben Sie uns doch an: absacker@rbb-online.de.

4. Ein weites Feld...

Inzwischen sind wir glaube ich mit fast allen Peinlichkeiten hier durch. Aber wenn es Sie ein bisschen angesichts der Nachrichtenlage aufgeheitert hat, dann war es das wert. Bleiben Sie optimistisch. Hilft ja sonst nüsch. Haluka Maier-Borst