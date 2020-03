Es war ein schöner und irgendwie merkwürdiger Tag. Erst ging mein Text zur Wirkung von möglichen Ausgangssperren online. Und dann bekam ich von einer Freundin ein Bild geschickt, auf dem Kirschblüten in voller Pracht blühten. Und plötzlich hatte ich ein bisschen Wasser in den Augen.

Lange habe ich gestern Abend noch an meinem Text für heute gearbeitet. Aber zum Glück hat eine Freundin mir dann zum Abschalten den Zirkus Mond und dessen Livestream empfohlen. Ja, das Bild ruckelte, aber immerhin der Klezmer-Jazz klang bestens aus den Boxen. Und so habe ich seit Ewigkeiten mir wieder mal eine Zirkusvorstellung angeschaut. Sie können das glücklicherweise auch noch nachholen, weil der Stream nach wie vor im Netz ist. Und zwar hier:

Ich durfte am Wochenende feststellen, was meine Nachbarn können und was nicht. Gestern haben wir tatsächlich ein gemeinsames Klatschen um 19 Uhr hinbekommen, etwas für das ich meine Straße viel zu cool hielt. Doch als ich heute um 18 Uhr das Fenster öffnete, um der "Ode an die Freude" zu lauschen, war da: nix.

Gut, zugegebenermaßen wäre das wohl auch mein Job gewesen, weil ich aus einer Musikerfamilie komme. Aber mein Cello steht in Kreuzberg bei meinem Onkel, der auch in Heim-Quarantäne ist. Und um ehrllich zu sein, habe ich die letzten zehn Jahre das Ding nur sporadisch angerührt. Ich bin sozusagen das hässliche Entlein der musikalischen Sippe. Und vielleicht wäre mir entsprechend die Ode an die Freude eher zu einer Serenade für den Mieterschutzbund verkommen.

Glücklich kann sich da schätzen, wer eine Nachbarin wie meine Kollegin Sarah hat, die Opernsängerin ist.