Was macht man, wenn man nicht fliegen kann? Oder will? Man zieht sich Videos in den sozialen Netzwerken rein. Das werden wohl viele Deutsche machen, denn der Reiseweltmeister fährt dieses Jahr mit Fahrrad, Zug oder Auto. Von Tim Schwiesau

Kennen Sie das? Schon Tage, bevor der eigene Urlaub anfängt, geht man ob der Vorfreude auf ein paar freie Wochen (bei mir zweieinhalb) in so einen Vor-Ruhemodus. Weniger Sachen regen einen auf, Stress perlt an einem ab. U-Bahn voll? Ach, ab Montag lieg ich am Strand. Fünf Eilmeldungen? Bald nicht mehr. Nicht ausgeschlafen? Hol ich bald nach. Tickets fürs Freibad wieder weg? Ich fahr nächste Woche an den See.

Ich hoffe, dass viele Menschen in Berlin und Brandenburg in den kommenden Wochen auch so entspannen können. Denn am Donnerstag fangen die Ferien für die Kids an. Viele Eltern machen dann auch Urlaub. Manche fliegen sicherlich in den Urlaub, andere fahren eher an die Ostsee oder machen Balkonien. Ich hoffe inständig, dass sich die durch Corona überstrapazierten Mütter und Väter etwas erholen können, bevor das neue Schuljahr ganz normal (also wie vor Corona) starten soll. Ich bin gespannt, ob und wie das klappt.

Immerhin warnt Berlins Gesundheitssenatorin Kalayci vor Streuung der Infektionen an mehreren Hotspots, und Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher ruft zu Disziplin im Urlaub auf. "Wir können den Weg hin zur vollständigen Normalität nur erfolgreich weitergehen, wenn alle Menschen sich weiter verantwortungsvoll und solidarisch verhalten." Ansonsten könnte das neue Schuljahr auch so starten, wie das letzte endete: mit Unterricht auf Distanz (siehe unser Fazit zum Home-Schooling in Berlin).

Falls Sie aus Potsdam kommen, aus Berlin nach Brandenburg oder umgekehrt pendeln: Am Freitag wird in der Landeshauptstadt eine Weltkriegsbombe gesprengt. Mit weitreichenden Sperrungen. Bleiben wir in Brandenburg: 2038 sollte das letzte Kohlekraftwerk vom Netz. Nachricht von heute: Das könnte auch drei Jahre schneller vollzogen werden. Ob das schnell ist, können Sie selber entscheiden. Am Freitag meldeten wir, dass Karstadt Kaufhof sechs von elf Filialen in Berlin schließen will, jetzt geht der Senat in Verhandlungen, um noch ein paar zu retten.

Ach, fast vergessen: Falls Sie im Urlaub verreisen oder wegfliegen (wollen), hätten wir hier ein paar Tipps für Sie: Was Berliner und Brandenburger Flugreisende über Reisewarnungen und Risikogebiete wissen müssen.