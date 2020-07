Eigentlich wäre gerade allerbeste Saure-Gurken-Zeit. Doch die redensartliche Ruhe will sich einfach nicht einstellen. Und auch bei den wahren Gurken im Spreewald läuft es nicht. Dabei wäre es so schön, sich nur mit Söder und Co. vergnügen zu können, findet Johannes Mohren.

Ich habe soeben gewählt. Nein, den Zettel für Markus Söder habe ich nicht frühzeitig in die Urne geworfen. Dabei hat der ja - mit pompöser Bilderbuch-Kulisse aus Schloss, Kutsche und Alpenpanorama - gerade erst alles gegeben, um sich endgültig als neuer König, ähm Kanzler zu präsentieren [tagesschau.de] . "In versaillesker Manier wurde Angela Merkel am französischen Nationalfeiertag im Spiegelsaal des Neuen Schlosses auf Herrenchiemsee empfangen", schrieb "Zeit Online" nach seinem Empfang der Noch-Ein-Jahr-Regierungschefin.

Vielmehr war ich am Tag nach dieser Show von einem Ausmaß, das selbst die Fußballer des ja so glorreichen FC Bayern auf dem Platz nur selten zu liefern im Stande sind, eigentlich nur in der Kantine des rbb essen. Zum ersten Mal, seit wir dort in der Corona-Krise wieder gemeinsam speisen dürfen - in einem Setting, das ob des gebotenen Abstandes reichlich skurril wirkt. Backhendl, Chiemsee-Renke, Sommersalat gab's - so die Überlieferung - bayrisch-standesgemäß bei Söder und Merkel. Bei uns Ofenkartoffel mit Pulled Pork. Und dazu natürlich das Formular zur übliche Erhebung der Kontaktdaten in Pandemie-Zeiten.

Womit wir schon bei der Wahlurne wären. Noch bevor der leere Teller in die Ablage wanderte, musste am Ausgang der Kantine eben jener Zettel abgegeben, ja genauer gesagt durch den Schlitz einer Box geschoben werden, die 2021 wohl eins zu eins in jedem Berliner oder Brandenburger Wahllokal Weiterverwendung finden könnte.

Abgestimmt habe ich also am Ende mich selbst. Ich sei nun auf dem Weg zum Corona-Minister, spöttelte ein Kollege. Soll er nur. Alles besser, als meiner Oma eine Stimme für Markus Söder zu beichten. Die hat schließlich den kleinen Armin in Aachen-Burtscheid in ihrer direkten Nachbarschaft aufwachsen sehen. Und der ist jetzt - als inzwischen großer Laschet - ordentlich unter Zugzwang. Die große Frage der nächsten Wochen: Hat NRW einen Ort, um im Schlösser-Duell nachzuziehen?